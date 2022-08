Un posto al sole, cambiano gli orari nella nuova stagione: telespettatori avvisati. Un aggiornamento che non si vedeva da anni

Subito dopo la pausa estiva la soap di Rai3 è pronta per tornare ad allietare i suoi fan. Ci sarà a partire da lunedì 29 agosto un cambiamento nell’orario della messa in onda.

Come ogni anno anche in questo torrido 2022 “Un posto al sole” si è fermato dalla messa in onda nelle due settimane centrali di agosto. Dopo il 15 i protagonisti di Upas si sono presi una meritata pausa e ora sono pronti a riconquistare il giusto spazio sulle frequenze di Rai 3. Ci sarà però una piccola sorpresa per tutti i fan della serie ambientata sul Golfo di Napoli e riguarda l’orario delle puntate.

Le vicende di Palazzo Palladini slitteranno in avanti di 5 minuti ogni sera. Da lunedì 29 agosto si parte dalle 20,50 anziché alle consuete 20,45. Poco in ordine temporale ma significativo in termini di abitudini consolidate tra i fan. Sono tutti in attesa di capire come si evolverà la vicenda della sparatoria, operata da Valsano, che ha coinvolto nell’ultima puntata andata in onda, Susanna e Viola.

Nelle presunte anticipazioni le voci più ricorrenti parlano di una possibile morte dell’avvocatessa. Il compagno Nico potrebbe quindi consolarsi tra le braccia di Manuela, dopo averla perdonata per lo scambio con la gemella durante le vacanze.

Da tenere sott’occhio c’è anche il nuovo personaggio di Lia, interpretato dalla bella e brava Chiara Mastalli (vista e apprezzata anche in “L’Allieva”, nel ruolo di Silvia). L’affascinante giovane donna si è inserita a casa Ferri come cameriera, in molti sospettano come spia di Fabrizio, ex compagno di Marina. Altri credono invece che ci sia dietro la perfida Lara e il suo assurdo piano. Per avere tutte le risposte a questi interrogativi non resta che sintonizzarsi su Rai 3 questa sera per vedere i primi sviluppi delle nuove puntate. Da non dimenticare che lo slittamento alle 20,50 sarà definitivo per questa stagione, coinvolgendo la messa in onda di tutti i giorni della settimana, da lunedì al venerdì.