Tommaso Zorzi re di Twitter: l’ex gieffino in tendenza per un motivo incredibile!

Torna in tendenza su Twtter Tommaso Zorzi e lo fa con un hashtag oramai familiare per tutti i suoi fan: cosa sta succedendo in queste ore.

Tommaso Zorzi è rimasto nel cuore di tutti i fan del Grande Fratello Vip ed adesso per l’ex gieffino c’è una grande sorpresa, con il ritorno sulle tendenze di Twitter. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo all’influencer.

Nel corso dell’ultima settimana ha fatto scalpore il riavvicinamento di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini. I fan non potrebbero che essere più contenti visto che l’amicizia tra i due è entrata nel cuore di tutti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Quindi i paparazzi sono riusciti a fotografare i due a cena in un clima totalmente disteso. Alcune riviste di gossip hanno quindi riportato: “Gli ‘zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. L’influencer e l’opinionista, dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo”.

Inoltre i due si sarebbero visti al Palace Hotel a Milano Marittima, cenando insieme in un ristorante a Courmayeur. Insieme con loro c’erano i genitori e la sorella di Zorzi, Gaia, la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi. Il clima tra i due è tornato ad essere dei miglio. Scopriamo allora perché Zorzi in queste ore è riuscito a tornare in tendenza su Twitter.

Tommaso Zorzi torna in tendenza su Twitter: cos’è successo

In questi giorni abbiamo visto come su Twitter sia salito l’hashtag “tzvip“. Tutto ciò è riconducibile proprio ad alcune divertenti Stories che ha fatto Tommaso Zorzi su Instagram. L’influencer, infatti, ha mostrato la sua pancia gonfia ieri affermando: “Ragazzi, è tutto il giorno che mangio“. Inoltre Zorzi ha anche ironizzato sulla usa pancia chiedendo ai fan: “Boy or Girl?“. Stamattina però è arrivata la rivelazione, con Tommaso che ha scritto sui social: “Incredibile veramente… Era tutta ca**a“.

Un video molto simpatico che ha fatto divertire tutti i suoi follower. Alcuni utenti, ironicamente, hanno quindi scritto su Twitter: “Perché il profilo Instagram di Tommaso Zorzi è il tuo preferito?“, ed ancora, “Ha già partorito?“. Altri invece gli hanno chiesto se fosse maschio o femmina. C’è anche chi, evidentemente, ha perso il sonno scrivendo sul suo profilo social: “Grazie Tommaso, stanotte non ci ho dormito“. Insomma Tommaso nella giornata di ieri è riuscito a trovare delle stories simpatiche per tornare sulla cresta dell’onda.