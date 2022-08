Stop all’attesissimo programma Rai: telespettatori in subbuglio

Bloccato un programma molto atteso da numerosi telespettatori. La Rai non ha ancora chiarito il motivo di questo slittamento

Settembre è il mese della ripresa di moltissime attività, anche dal punto di vista televisivo. Infatti la stagione TV 2022-2023 comincia proprio in queste settimane, con la ripresa di vecchi e consueti programmi e l’avvio di nuovi progetti.

Il palinsesto dei canali Rai è stato già ufficialmente presentato. Tanti i programmi confermati, che cominceranno nuovamente ad andare in onda a breve. Non mancano però alcune delusioni ed assenze inaspettate.

Un amato e atteso programma starebbe per ripartire a breve. Stiamo parlando del contenitore mattutino Citofonare Rai 2, ovvero il talk show condotto da due pezzi grossi di casa Rai: Simona Ventura e Paola Perego.

Slitta l’inizio del programma di Simona Ventura e Paola Perego: ecco il motivo

Citofonare Rai 2, secondo i progetti dell’azienda pubblica televisiva, sarebbe dovuto ripartire con le nuove puntate da domenica 18 settembre prossimo. Dunque tra esattamente tre settimane.

Addirittura Simona Ventura ha pubblicato una simpatica immagine sui social network, in compagnia della sua partner televisiva Paola Perego, con un commento chiaro: “Stamm’ turnnann'” – parodiando il dialetto napoletano per annunciare l’imminente ritorno in TV.

I telespettatori del contenitore domenicale però resteranno delusi. La Rai ha fatto sapere che Citofonare Rai 2 dovrà saltare la sua ripresa inizialmente fissata per il 18 settembre. Il nuovo debutto della Ventura e della Perego non avverrà secondo il calendario previsto.

Molto probabilmente la prima puntata del talk show slitterà di una settimana, al 25 settembre prossimo. Il motivo? Pare vi siano alcuni problemi nella realizzazione della scenografia negli studi Rai, dunque servirà del tempo in più per concludere i lavori e dare il via libera al programma.

Nessun pericolo però: Citofonare Rai 2 riprenderà sicuramente il suo posto nel palinsesto al massimo a fine settembre. Inoltre sono state già annunciate novità e comunicazioni importanti: nel cast fisso ci sarà ufficialmente anche la comica Valeria Graci, che accompagnerà le due conduttrici e regalerà qualche sorriso in più all’interno del contenitore di Rai Due.