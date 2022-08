Paura per le condizioni di salute della regina Elisabetta: decisione senza precedenti

Grande paura per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Scopriamo quindi come sta Sua Maesta: tutti i dettagli sulla decisione.

Si torna a parlare della Regina Elisabetta e lo si fa ovviamente sulle sue condizioni di salute, che starebbero mettendo in apprensione la corte. Andiamo a vedere cos’è successo e le ultime decisioni prese da Sua Maestà.

In quste ore è trapelata una clamorosa notizia nel Regno Unito secondo il quale il principe Carlo non ha dubbi: suo fratello Andrea, il duca di York allontanato dal Casato di Windsor per il suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein, non avrà mai più ruoli reali. A riportare la notizia ci ha pensato il Sun on Sunday, secondo cui l’erede al trono ha risposto così alle figlie di Andrea, Beatrice ed Eugenie. Proprio queste due avevano chiesto di fare in modo di riprendere a Corte il reale caduto in disgrazia.

Di tutta risposta Carlo ha chiosato: “Non c’è alcuna possibilità“. Il 73enne principe del Galles, infatti, è “determinato” a rispettare la decisione della Regina Elisabetta di privare Andrea dei suoi ruoli reali e del titolo di S.A.R. (sua altezza reale). Stando alle fonti, sempre Carlo ha incontrato Beatrice ed Eugenie nella sua casa nella tenuta di Birkhall nell’Aberdeenshire, in Scozia. Inoltre qualche giorno prima avrebbe avuto un faccia a faccia anche con lo stesso Andrea. L’erede al trono ha ascoltato tutti e tre, ma le loro suppliche sono “cadute nel vuoto”.

Regina Elisabetta, Carlo non ‘grazia’ Andrea: relegato al ‘deserto reale’

Per Andrea adesso ci sarebbe il cosiddetto ‘deserto Reale‘ coem scelto dalla Regina a Gennaio. Tutto ciò è arrivato dopo una serie di imbarazzanti controversie che a febbraio l’hanno spinto a pagare milioni di dollari per chiudere il caso con Virginia Giuffre, la donna che lo stava trascinando alla sbarra negli Stati Uniti con l’accusa di molestie sessuali. Inoltre il figlio prediletto della Regina è riuscito a raggiungere un accordo finanziario per mettere fine ad una vicenda che ha provocato profondo imbarazzo alla Corte inglese.

Allo stesso tempo sta destando scalpore tra i cittadini britannici la notizia senza precedenti, secondo cui la regina Elisabetta potrebbe nominare il nuovo premier britannico nella sua residenza in Scozia, al castello di Balmoral. Infatti Sua Maestà sta lavorando lì, visto che i medici le hanno consigliato di non intraprendere viaggi lunghi. A ruferirlo è proprio il Sun, che ha fatto crescere i timori per le condizioni di salute della sovrana.

Adesso il compito della Regina è quello di nominare un nuovo primo ministro dopo le elezioni che si terranno all’inizio di settembre. La cerimonia solitamente si tiene a Buckingham Palace, ma dalla fine dello scorso anno, la monarca 96enne soffre di problemi di mobilità che le hanno impedito di portare a termine molti dei suoi impegni ufficiali. A far aumentare i timori sulla sua salute sono anche le continue visite di Carlo a Balmoral.