“Si conoscono da anni”, retroscena su Manuel Bortuzzo e la sua nuova fiamma: c’entrano i parenti

La nuova relazione di Manuel Bortuzzo è finita sulla bocca di tutti in men che non si dica: il nuotatore ha un nuovo amore

L’ex gieffino ha detto addio a Lulù Selassié già da un po’, adesso compare un’altra ragazza al suo fianco e sui suoi profili social. Tuttavia, c’è chi questa storia non se la beve e segnala qualcosa di strano.

Soltanto pochi giorni fa, Manuel Bortuzzo è uscito allo scoperto con una gran bella foto che lo ritraeva felice in un bacio appassionato con quella che è la sua dolce metà, la tiktoker Angelica Benevieri. Inevitabilmente lo scatto ha fatto emergere le ire di quelle che erano fan della coppia con Lulù Selassié che fino all’ultimo istante hanno sperato in un ritorno tra i due che evidentemente non potrà esserci.

Soltanto in pochi hanno festeggiato alla foto del bacio, perché a seguito dello scatto sono emerse diverse perplessità sulla nuova coppia. Al momento, però, c’è da dire che Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato serenità e questo è ciò che conta per il nuotatore ed ex gieffino che, nei mesi scorsi, era stata accostata ad un’altra tiktoker, Cecilia Cantarano, salvo poi quest’ultima smentire immediatamente i rumor.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, qualcosa non quadra: le segnalazioni

Durante le vacanze, Manuel Bortuzzo ha evidentemente trovato anche spazio per l’amore ed ha iniziato una relazione con la famosa tiktoker Angelica Benevieri, ma immediatamente alla gossippara del web Deianira Marzano sono arrivate le prime segnalazioni sul loro conto: “Questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l’agente dei vip. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia. Inizia a seguirla su instagram 2 settimane fa”. Deianira ha fatto una giusta osservazione con i suoi follower: la vita privata di Manuel è sua, ma le prese in giro diventano poi di tutti.

A conclusione del suo discorso, infatti, la gossippara del web ha puntualizzato: “Professa amore a lei quando 4 mesi fa stava cercando casa con un’altra… bah! Si può fidanzare anche con un’intera squadra di pallavolo, detto ciò, ma voi veramente credete a questa storia?!”.