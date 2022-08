La Talpa, colpo di scena: sono stati tagliati fuori, da non credere

Un clamoroso retroscena è emerso riguardo la nuova edizione de La Talpa: diversi vip sarebbero stati tagliati fuori. Ecco cosa sta succedendo e l’incredibile decisione di Mediaset che cambierebbe davvero tutto.

Sono ormai diversi anni che si rincorrono indiscrezioni riguardo il probabile ritorno de La Talpa in televisione. Sembrerebbe che Mediaset tenga molto al progetto, ma allo stesso tempo farebbe fatica a trovare spazio nel palinsesto al reality show. Nella prima metà dell’anno, infatti, vanno in onda prima il GF Vip 6 e poi L’Isola dei Famosi.

Non è dunque chiaro se La Talpa andrà in onda in contemporanea con i reality show e durante la parte finale di Amici. Quello che però sembra chiaro, è che questa volta Mediaset avrebbe inserito nel palinsesto 2023 il programma, che avrebbe subito importanti modifiche rispetto alle quattro precedenti edizioni.

La Talpa, chi sono i vip tagliati fuori: le indiscrezioni

Il primo anno La Talpa fu condotto da Amanda Lear. Successivamente, Paola Perego rimase al timone della trasmissione per le successive due stagioni. Nel 2023, al momento, la conduttrice più accreditata dovrebbe essere proprio Barbara D’Urso. Nonostante in molti la vedessero in uscita da Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha ribadito che è indispensabile.

Non è al momento noto il luogo in cui si svolgerà il reality show quest’anno. Nelle precedenti edizioni i protagonisti sono volati in Yucatan, Kenya e Sud Africa. Ci sarebbero anche numerose novità per quanto riguarda il cast del programma, per il quale sarebbe stata proposta una vera e propria rivoluzione.

La grande novità della nuova edizione del reality: addio ai vip

Nell’edizione 2023 de La Talpa non dovrebbero più esserci i vip come concorrenti. Questo significa che tutte le indiscrezioni riguardo i probabili partecipanti più o meno famosi sarebbero da scartare. Nella giornata del 29 agosto aveva preso piede l’ipotesi che ci potesse essere fra i concorrenti Costantino Vitagliano, il primo tronista di Uomini e Donne.

xx