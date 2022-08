Harry-William choc, è tutto finito: l’ultimo gesto è inequivocabile. I due fratelli sono ancora al centro delle vicende dei Windsor

Il rapporto tra loro è ai minimi termini e nemmeno l’anniversario della scomparsa di Lady Diana ha cambiato le carte in tavola. La stampa locale parla di una separazione ormai totale.

Quale è il rapporto attuale tra Harry e William. Le vicende dei due eredi al trono dei Windsor continuano a tenere banco sia in Inghilterra che a livello internazionale. Ad incentivare il tutto c’è una ricorrenza piuttosto importante. Il 31 agosto saranno 25 anni dal giorno della morte di Lady Diana, scomparsa a seguito di un incidente stradale a Parigi, nel 1997.

I suoi figli non sono in sintonia ormai da tempo, con la scissione resa ancora più netta dal trasferimento del duca del Sussex in America. Dalle scelte effettuate al seguito di Meghan Markle, Harry si è via via allontanato dal fratello e dal padre Carlo, ponendosi di fatto fuori da ogni discussione istituzionale. I riavvicinamenti tanto attesi in questi mesi non ci sono mai stati, nemmeno in occasione del Giubileo di Platino di giugno. L’arrivo dei Sussex a Londra non ha cambiato nulla, facendo rimanere il tutto come una visita di pura cortesia. Freddezza e distanza che sembra essere mantenuta anche per il ricordo di Lady D.

Harry-William choc, è tutto finito: i due non si incontreranno nemmeno per l’anniversario della morte di Lady D

William rimarrà a Windsor, con la moglie Kate e i tre figli, Harry invece sarà a Montecito, in California, con il resto della sua famiglia. Nessun incontro speciale per il 31 agosto, nessun passo uno verso l’altro. Il Corriere della Sera riporta anche di una divergenza di idee per settembre, quando Meghan e suo marito saranno al Frogmore Cottage, a 800 metri di distanza dalla residenza di William, ma non si incontreranno di proposito.

I figli di Carlo non si rivolgono parola dall’inaugurazione della statua per il 60esimo compleanno di Diana, circa un anno fa. Secondo gli ultimi rumors è probabile che i due eredi decidano di far visita ad Althorp, la tenuta degli Spencer vicino a Northampton dove è sepolta la principessa, ma separatamente. Il solco ormai è troppo ampio per essere coperto.