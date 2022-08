Guerra in Ucraina: una delegazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana.

L’annuncio è arrivato dal direttore dell’Aiea Rafael Grossi su Twitter: “Il giorno è arrivato. La missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo.l Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa”.

Grossi si è detto “orgoglioso di guidare questa missione che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana”. La situazione nella centrale, in mano all’esercito russo, è da settimane al centro delle tensioni tra Mosca e Kiev, che si accusano a vicenda sugli attacchi militari a rischio.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022