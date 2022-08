Francesco Chiofalo sta ancora male: cosa sta succedendo – FOTO

Francesco Chiofalo sta ancora male. L’ex protagonista di Temptation Island ha condiviso un messaggio in cui spiega cosa gli sta succedendo.

Francesco Chiofalo spesso ha detto di sentirsi un ragazzo un pochino sfortunato. Non beve alcolici, non assume droghe, non fuma, controlla l’alimentazione e fa regolarmente sport. Nonostante ciò, da diversi anni sta avendo dei gravi problemi di salute, che lo hanno anche portato ad una delicatissima operazione al cervello.

Recentemente, Francesco Chiofalo non aveva nascosto di essere tornato ad avere paura per la sua salute. Gli era stata trovata una “palla nera” vicino al cervello durante una visita di controllo. Gli è stata prelevata senza intervento chirurgico, ma non ha mai rivelato cosa gli avessero detto i medici a riguardo e se era un tumore benigno o maligno.

Francesco Chiofalo sta ancora male: cosa succede

All’improvviso, poco dopo una serata in cui ha lavorato in una nota discoteca del palermitano, si è sentito molto male. Francesco Chiofalo si è ripreso con il cellulare mentre saliva sull’ambulanza e poi veniva portato in ospedale. Dal momento che il neurologo era in vacanza, aveva preferito tornare nella sua Roma per fare accertamenti medici.

Secondo quanto ha rivelato Deianira Marzano, Francesco Chiofalo avrebbe chiamato l’ambulanza perchè metà del suo corpo, una gamba ed un braccio, avrebbero iniziato a tremare. L’ex concorrente di Temptation Island si sarebbe spaventato moltissimo, scoppiando anche più volte in lacrime.

Perchè il fidanzato di Drusilla Gucci è sparito? Il nuovo messaggio

Subito dopo i video shock condivisi su Instagram, Francesco Chiofalo è sparito all’improvviso. Alcuni fan lo hanno ripreso con il cellulare mentre un addetto della ASL locale lo trasportava in sedia a rotelle all’aeroporto di Palermo. Le immagini hanno sicuramente scosso tutti. Qualche giorno dopo, si è fatto vedere sulle stampelle.

Il 29 agosto Chiofalo ha pubblicato un ulteriore messaggio in cui conferma di essere stato molto male anche in questi ultimi giorni. Questo sarebbe uno dei motivi per cui è stato assente da Instagram. Deianira Marzano ha spiegato che ha reso il profilo privato perchè molte persone gli scrivevano in privato per insultarlo.

Ecco l’ultimo messaggio di Francesco Chiofalo:

Questi sono alcuni dei video pubblicati dall’ex concorrente di Temptation Island durante il suo ricovero a Palermo: