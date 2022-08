Colpo di scena a Sanremo, incredibile rivelazione: “Scartati da Amadeus”

Spunta una rivelazione incredibile riguardante il prossimo Festival di Sanremo. Amadeus li ha scartati nuovamente: scopriamo chi sono.

In queste settimane Amadeus sta componendo il cast per la prossima edizione della kermesse musicale. A sorpresa il conduttore ha scartato nuovamente proprio loro: scopriamo di che gruppo si tratta.

Sono settimane caldissime per Amadeus che sta decidendo i cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Proprio in queste ore è spuntata fuori la notizia secondo il quale Ama avrebbe scartato nuovamente i Boomdabash. La band salentina sta scalando in queste settimane le classifiche grazie al singolo Tropicana inciso con la cantante Annalisa, confermandosi un gruppo in grado di cacciare sempre la hit estiva. La band ha conquistato ben 23 dischi di platino ma a quanto pare vengono snobbati dal Festival di Sanremo.

In queste ore, in un’intervista al Messaggero, il gruppo salentino ha quindi affermato: “E pensare che anche quest’anno siamo stati scartati da Sanremo. Amadeus ci ha detto di no“. A questo punto il giornalista ha cercato di capire se si trattasse proprio di ‘Tropicana‘, così gli esponenti del gruppo hanno risposto: “Con un pezzo inedito che farà parte del nostro nuovo album di inediti, in uscita all’inizio dell’anno prossimo. Sarà il disco di svolta della nostra carriera“. Questo è un periodo di sperimentazioni per i Boomdabash, che hanno anche confessato di voler lavorare con Zucchero. Al momento però starebbero solamente sondando il territorio, nella speranza di presentarsi con la hit giusta.

Sanremo, Amadeus scarta i Boomdabash: è il quarto anno consecutivo

Nonostante l’esclusione anche dal prossimo Festival di Sanremo, il successo dei Boomdabash con Tropicana è inarrestabile. Il singolo Tropicana ha scalato le classifiche tanto da scalzare anche Fedez con il brano “La dolce vita”, riuscendo anche a ricevere un disco di platino in tempi da record. Su Youtube il video ha superato le 13 milioni di visualizzazioni. I Boomdabash, ai microfoni de ‘Il Messaggero’, hanno quindi dichiarato: “I discografici si fidano. In questi anni abbiamo dimostrato di essere una macchina da guerra. E abbiamo una fan base imponente, che ci supporta e ci segue ovunque. Se non hai uno zoccolo duro di fan non vai da nessuna parte“.

Un’accoppiata vincente quella con Annalisa, con il gruppo che sulla nascita della canzone ha quindi dichiarato: “La canzone nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance” – mentre parlando della collega ha poi concluso – “Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano“. Adesso quindi l’obiettivo del gruppo è presentare un brano giusto per Sanremo evitando una nuova esclusione da Amadeus.