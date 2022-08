Can Yaman, salta tutto: nessuno si aspettava una scelta simile. Il modello e attore turco ha colto tutti di sorpresa con la sua decisione

Si è sposata in queste ore l’attrice Demet Özdemir, con l’attore e cantante Oguzhan Koc. Nonostante sia stato un suo collega in Daydreamer, Yaman non ha partecipato alla cerimonia.

Ogni sua mossa viene tenuta sotto la lente d’ingrandimento, specie dopo la fine della sua liaison con Diletta Leotta. Can Yaman oltre ad essere bellissimo è anche molto bravo dietro la cinepresa. Uno degli esempi che il pubblico ricorda con affetto è DayDreamer – Le ali del sogno, una soap del 2018 in cui il modello e attore turco recita con Demet Özdemir al fianco. Proprio la bella connazionale ha sposato in queste ore il collega Oguzhan Koc. La cerimonia, che era programmata da giorni, è stata rinviata a lungo per la presenza di fortissimi temporali in Turchia. Demet doveva salire sull’altare il 25 agosto scorso, mentre alla fine la sua attesa è terminata solo domenica 28.

I due attori fanno coppia da diverso tempo ma hanno ufficializzato la loro unione solo un anno fa. Proprio prima delle conferme dei diretti interessati, gli esperti di gossip avevano parlato a lungo di un flirt tra la bella attrice e Can Yaman.

Can Yaman, salta tutto: non ha partecipato alle nozze di Demet Özdemir e Oguzhan Koc

I due avrebbero stretto una simpatia sul set di Daydreamer – Le ali del sogno e anche di recente si è parlato di un possibile riavvicinamento. Ovviamente queste voci sono cadute immediatamente nel dimenticatoio, visto che la Özdemir si trova benissimo con il marito.

Proprio la mancata simpatia tra Yaman e Oguzhan Koc hanno portato il primo a disertare le nozze del secondo. Come scritto dai colleghi di Fanpage, in realtà dietro questa assenza potrebbero esserci anche alcuni impegni di lavoro.

Can è atteso in questi giorni a Venezia, assieme a Francesca Chillemi, per lanciare la fiction Viola come il mare.

Da sottolineare che Demet Özdemir e Oguzhan Koc hanno celebrato più volte le loro nozze. Prima lo hanno fatto in Germania (dove sono presenti alcuni parenti e amici), poi hanno rinnovato le nozze in Italia e quindi si sono spostati in patria. La location scelta è stata un lussuoso resort a Istanbul, con un affaccio mozzafiato proprio sul Bosforo.