Caccia allo smartphone low-cost: la lista dei migliori modelli sotto i 300 euro

Per chi cerca un nuovo cellulare funzionale e non esageratamente caro, proponiamo una lista di proposte reperibili on-line

Avere uno smartphone a disposizione oggi giorno è fondamentale. Ormai i telefoni cellulari non servono più soltanto per chiamare o messaggiare con altre persone, bensì per effettuare numerosissime attività con un click.

Non tutti però possono permettersi uno smartphone di ultimissima generazione, a costi e cifre elevate. Tante persone preferiscono un modello un po’ meno aggiornato a livello di funzionalità, ma comunque abile a rispondere a diverse esigenze.

Il cruccio è il prezzo dei cellulari. Spesso ci si ritrova on-line a reperire dei modelli scontati, che possano fare al caso proprio spendendo somme di denaro non esagerate. Per questo Wired.it ha pubblicato una lista di smartphone accessibili a tutti e dalle qualità non indifferenti a livello di prestazioni.

I 5 modelli di smartphone che potete acquistare a poco prezzo sul web

Ecco dunque la TOP 5 di smartphone, reperibili nei negozi on-line, che costano meno di 300 Euro, dunque buonissimi modelli ma acquistabili a cifre non esagerate.

5) POCO M4 Pro 5G – Prodotto ideale per chi vuole spendere intorno ai 200 euro per uno smartphone comunque moderno e accattivante. Il display supporta l’aggiornamento rapido a 90 Hz, mentre le prestazioni quotidiane sono più che accettabili in ogni ambito, con pochi rallentamenti. Solo le qualità della fotocamera non eccellono.

4) Motorola Moto G32 – Si tratta di uno smartphone dal prezzo decisamente contenuto (meno di 200 euro su Unieuro) dotato di caratteristiche più specifiche a modelli maggiormente costosi. Un display ad aggiornamento rapido da 90 Hz e due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos per godersi giochi, film e serie tv dal telefono. Anche la tripla fotocamera posteriore è una sorpresa grazie al sensore posteriore principale da 50 megapixel.

3) Samsung Galaxy A33 5G – Circa 250 euro su Amazon per questo smartphone uscito già ad inizio anno sul mercato. Oltre all’ottimo schermo e alla ricarica rapida, piace per la fotocamera principale da 48 megapixel e sono inclusi nel pacchetto anche una grandangolare da 8 e una macro da 5, più una buona unità per selfie da 13 megapixel.