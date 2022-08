Ballando con le Stelle, addio ufficiale: è rottura con Milly Carlucci

Addio ormai definitivo ed ufficiale per il protagonista di Ballando con le Stelle, a poche settimane dalla nuova stagione del talent

Manca sempre meno all’avvio della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show che da anni accompagna il sabato sera di Rai Uno a colpi di danza, con protagonisti di spessore e risonanza.

Milly Carlucci, sempre padrona di casa della trasmissione, ha annunciato da tempo che vi saranno alcuni cambiamenti in atto con la nuova stagione. Uno di questi è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore.

Pare che la stessa Milly abbia avuto una discussione tutt’altro che proficua con uno dei professionisti storici del programma. Una rottura tra la Carlucci ed il ballerino che porterà dunque all’addio di quest’ultimo, con effetto immediato.

Milly Carlucci e Stefano Oradei non trovano l’accordo: il ballerino lascia Ballando con le Stelle

Ad annunciarlo è stato Stefano Oradei, vale a dire uno dei coach di ballo che da anni compongono il cast professionale di Ballando con le Stelle. Oradei è stato maestro e partner di numerosi personaggi e vip partecipanti al programma.

L’addio di Oradei è uno dei cambiamenti annunciati dunque da Milly Carlucci, anche se la scelta definitiva è arrivata solo poche ore fa. Il ballerino e coreografo ha fatto sapere sui social di non aver trovato l’accordo con Milly per restare.

“Dopo 10 anni sarà il primo anno per me senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly Carlucci e la produzione, ma le combinazioni non funzionavano..“

Stefano Oradei ha comunque augurato il meglio ai suoi vecchi compagni di avventura. Ma non è la prima volta che un ballerino di Ballando con le Stelle scelga di rompere con questo programma e passare ad altri progetti. Basti pensare a Natalia Titova e Raimondo Todaro, entrambi ‘scippati’ da Amici di Maria De Filippi.

Non sono note le prossime avventure lavorative di Oradei, ma di certo Milly Carlucci dovrà rimpiazzare l’ex maestro di ballo con un nuovo professionista. Non resta che attendere l’inizio della nuova stagione dello show per scoprire chi effettivamente sarà tra i protagonisti del sabato sera di Rai Uno.