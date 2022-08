Amanti del “gaming”, affrettatevi! Promozioni favolose in arrivo su Amazon

Novità importante per tutti coloro che amano e che lavorano col mondo del gaming. In arrivo delle promozioni speciali targate Amazon

I videogiochi ormai non sono più soltanto uno strumento di distrazione o per affrontare i momenti di noia. Il gaming rappresenta un mondo a parte, ben strutturato e che addirittura può considerarsi un vero e proprio lavoro.

Sono tanti gli amanti dei videogames che si stanno facendo un nome ed una carriera proprio grazie al gaming, alle recensioni dei giochi elettronici in uscita per varie consolle o pubblicando su canali coma Youtube e Twitch le proprie avventure video-ludiche.

Per tutti i professionisti del settore e per coloro che amano immergersi nel panorama dei videogames, arriva una bellissima novità. Infatti per la seconda volta nel 2022 la piattaforma Amazon proporrà una settimana di sconti e promozioni riguardo agli strumenti del gaming.

Al via la Amazon gaming week, tutte le offerte imperdibili per i video-giocatori

Da oggi 29 agosto fino al 9 settembre prossimo andrà in scena la Amazon gaming week. Vale a dire una settimana circa di offerte e di sconti imperdibili che riguarda proprio il settore video-ludico.

Sul noto e utilizzatissimo sito web di acquisti on-line, gli amanti del gaming possono reperire strumenti di ogni genere, dalle poltrone ai joypad passando per cuffie, microfoni ed altri oggetti necessari per immergersi in un’esperienza top nei videogiochi.

Andiamo a vedere qualche accessorio imperdibile e scontato reperibile su Amazon:

Mouse : sconto di quasi 60€ sul mouse di ultima generazione Logitech G502 , dotato di sensore Hero, che si può impostare dinamicamente a intervalli tra 200 e 16.000 dpi per aumentare e diminuire la sensibilità della risposta ai comandi. Sconto del 40% invece sul mouse verticale Trust Vertro ; una presa comoda che diminuisce lo stress della presa e del polso.

: sconto di quasi 60€ sul mouse di ultima generazione , dotato di sensore Hero, che si può impostare dinamicamente a intervalli per aumentare e diminuire la sensibilità della risposta ai comandi. Sconto del 40% invece sul mouse verticale ; una presa comoda che diminuisce lo stress della presa e del polso. Notebook: sconto di ben 400€ sul pc portatile Asus TUF Gaming F17, che racchiude componenti di prima scelta per il gaming : dall’ampio schermo da 17 pollici con refresh rate adattivo da 144 Hz al processore Intel Core i7 di docicesima generazione accompagnato da scheda video GeForce RTX 3050.

sconto di ben 400€ sul pc portatile Asus TUF Gaming F17, che racchiude : dall’ampio schermo da 17 pollici con refresh rate adattivo da 144 Hz al processore Intel Core i7 di docicesima generazione accompagnato da scheda video GeForce RTX 3050. Poltrone: un grande classico. La sedia da gaming Oversteel Ultimet , con più di 200€ di sconto nella promozione Amazon. Uno strumento che rende comoda e ideale l’esperienza del videogioco online.

un grande classico. La sedia da gaming , con più di 200€ di sconto nella promozione Amazon. Uno strumento che rende comoda e ideale l’esperienza del videogioco online. Monitor: un ottimo prezzo anche per il BenQ Mobiuz EX2710Q , monitor dotato di uno schermo iper-realistico, tecnologico e perfetto per l’esperienza visiva dei nuovi videogames virtuali.

un ottimo prezzo anche per il , monitor dotato di uno schermo iper-realistico, tecnologico e perfetto per l’esperienza visiva dei nuovi videogames virtuali. Cuffie: più del 50% di sconto su Amazon per le Cuffie Logitech G433. Cablate, realistiche, comode ed avvolgenti. Un’esperienza audio davvero incredibile.

Tutte queste ed altre promo sono reperibili sul sito ufficiale di Amazon, da oggi fino al 9 settembre prossimo.