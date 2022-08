Uomini e Donne, l’addio è certo: il cavaliere è stato escluso dal programma

Arrivano conferme sull’addio definitivo di un protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, in particolare con il trono over

Manca sempre meno alla ripresa del dating show più seguito e chiacchierato della televisione italiana. Vale a dire Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

A metà settembre, nel consueto orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, riprenderanno le nuove puntate di Uomini e Donne. Confermata la soluzione dello scorso anno, ovvero la contemporaneità tra trono classico e trono over.

Intanto le registrazioni si stanno compiendo già in questi giorni. Vacanze finite per tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. E così iniziano a fioccare le primissime indiscrezioni su chi sarà nuovamente protagonista di Uomini e Donne 2022-2023 e chi invece avrà abbandonato le scene.

Tutto confermato: il discusso cavaliere non ci sarà. Le ultime sul cast di Uomini e Donne

Se per quanto riguarda il trono classico, ovvero quello composto da tronisti e corteggiatori vari, Maria De Filippi troverà volti nuovi di zecca, cambierà qualcosina in meno tra i presenti al trono over.

In questi giorni stanno avendo conferme importanti le voci secondo cui un noto cavaliere sarebbe stato escluso dalla trasmissione. Si tratta di Biagio Di Maro, il napoletano 67enne che nella vita si divide tra il lavoro da operaio e quello di rappresentante di mozzarelle di bufala.

Il canuto cavaliere campano è stato spesso al centro di discussioni e di litigi all’interno di Uomini e Donne, soprattutto con alcuni suoi ‘colleghi’ e con l’opinionista storica Tina Cipollari.

Finora Biagio non ha trovato una compagna o un interesse serio nel programma. Ma pare che per lui non vi saranno più occasioni: Di Maro non farebbe infatti più parte del cast fisso del trono over, ma è ancora da chiarire se per decisione sua personale o della troupe.

Tutto verrà ufficializzato solo lunedì 19 settembre, quando partirà la nuova stagione di Uomini e Donne. Nel frattempo alcuni volti storici sono assolutamente confermati: Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato siederanno ancora sulle poltrone del salotto di Maria De Filippi, mentre non è da escludere un ritorno in corso d’opera di Riccardo Guarnieri.