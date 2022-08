Un Posto al Sole, la foto spoilera tutto: cosa succede tra Niko e Raffaele?

In attesa della ripresa delle puntate di Un Posto al Sole arrivano dei riferimenti importanti grazie ad una foto promozionale Rai

Manca ancora un giorno, poi tutti i fan e gli appassionati di Un Posto al Sole potranno tornare a seguire con interesse la propria soap opera preferita. Domani 29 agosto infatti riprenderà lo show televisivo nel consueto orario preserale.

Mai come in questi giorni c’è grande fermento ed ansia da parte del pubblico di Un Posto al Sole. Tutto per via del finale dell’ultima puntata, quella andata in onda prima della sosta estiva di due settimane.

Domani su Rai Tre dunque scopriremo il destino di Susanna e Viola, le due donne vittime dell’attentato di Lello Valsano. Per vendetta, il camorrista ricercato dalla Polizia, ha sparato alle ragazze in un impeto d’ira. Ma non è stato chiarito se e come i colpi d’arma da fuoco siano andati a segno.

Lo spoiler Rai di Un Posto al Sole: Raffaele Giordano rincuora Niko

Un piccolo spoiler è giunto direttamente dalla Rai. Infatti sui canali ufficiali dell’emittente nazionale è stata pubblicata un’immagine relativa alla puntata del prossimo 1 settembre. Una foto in cui Niko, compagno di Susanna, viene consolato dallo zio Raffaele Giordano.

Un’immagine che fa capire come sia certamente capitato qualcosa alla giovane Susanna, come detto possibile vittima della sparatoria con Lello Valsano. I rumors infatti parlano addirittura della morte della giovane aspirante magistrato e pure del possibile rapimento del piccolo Antonio, figlio di Viola e di Eugenio Nicotera.

Tutto ancora da confermare, visto che nelle anticipazioni ufficiali della prossima settimana di Un Posto al Sole non vengono citati per nulla i protagonisti di questo intreccio a dir poco drammatico. Ma tra circa 24 ore lo scopriremo nelle nuove puntate su Rai Tre.

La foto che vede Niko Poggi provato e rincuorato da Raffaele potrebbe avere anche altre interpretazioni. Difatti si legge nelle anticipazioni che il giovane avvocato litigherà pesantemente con Micaela, la madre del piccolo Jimmy, facendo prendere a Niko la decisione di occuparsi in maniera esclusiva del bambino, a discapito della scapestrata donna.