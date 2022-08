Il Paradiso delle signore, amatissima protagonista non si sposa: il motivo è pazzesco. Colpo di scena nella sua vita privata

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1 è finita con diversi colpi di scena e i fan della soap italiana stanno aspettando le nuove puntate. Perché troppe situazioni sono rimaste in bilico compresa la vita di Ludovica interpretata da Giulia Arena.

A 28 anni l’ex Miss Italia (la corona è arrivata nel 2013) dal 2014 fa coppia fissa con l’avvocato Anton Giuseppe Morra, siciliano come lei. Entra,bi vino a Milano anche se in realtà lei fa la spola con Roma perché dal 2018, cioè da quando è entrata nel cast della soap, ha deciso comunque di non cambiare vita.

Al settimanale ‘Di Più Tv’ racconta perché non si è ancora sposata. “Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere. Il matrimonio è un mio grande desiderio“. Così come i figli perché si sente portata anche se adesso non è ancora il momento giusto perché sta pensando a consolidare la sia carriera non solo sul piccolo schermo.

Intanto tutti aspettano la prima puntata della nuova stagione, in programma lunedì 12 settembre 2022. La Rai però ha deciso di fare un bel regalo al pubblico. Chiuderà prima del previsto le puntate di Sei Sorelle, che in estate ha sostituito Il Paradiso delle signore nel pomeridiano di Rai 1. Quindi da lunedì 5 settembre fino al 9 settembre saranno trasmesse le repliche de Il paradiso delle signore 6. Parliamo delle ultime cinque puntate della passata stagione, che serviranno riallacciare subito i fili con il passato.

Sei Sorelle invece andrà in onda fino al 2 settembre e poi gli episodi inediti saranno spostati su Rai Premium in prima serata il giovedì sera dalle 21.15. Al loro posto quindi torneranno le vicende della soap ambientata a Milano che stagione dopo stagione ha appassionato i fan italiani.

E ci sono già diverse anticipazioni sulla trama che ripartirà sete di vendetta di Adelaide contro cui si batteranno Umberto e Vittorio. Ma i fan sono ansiosi anche di sapere cosa succederà tra Ludovica e Marcello, che stanno attraversando una fase di crisi, o ancora tra Salvo ed Anna.