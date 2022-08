Terremoto a Mediaset: cancellata una delle soap più amate e seguite!

Un vero e proprio terremoto sta colpendo le reti Mediaset. Infatti il Biscione ha cancellato una delle soap più amate: i dettagli.

Con il mese di settembre in arrivo Mediaset è pronta a sconvolgere il proprio palinsesto. Infatti il Biscione ha previsto anche la cancellazione di un’amata serie televisiva. Scopriamo di chi si tratta e cosa sta succedendo.

In queste ore cambia la programmazione in casa Mediaset, che si prepara a vivere una stagione 2022/2023 ricca di sorprese. Infatti le grandi novità riguarderanno soprattutto la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla chiusura definitiva della storica soap opera Una Vita. Ma le novità non finiscono qui e travolgeranno anche il futuro professionale di Barbara d’Urso. Durante questa stagione la showgirl napoletana si troverà per la prima volta senza programmi in prime time.

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 2022 interesserà in primis gli appassionati della soap opera Una Vita. Dopo diverse stagioni i successo, con ottimi riscontri dal punto di vista auditel, la soap spagnola saluterà per sempre gli spettatori italiani. Infatti le ultime puntate della soap opera verranno trasmesse da lunedì 22 agosto nella consueta fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45. La chiusura è dovuta proprio al costante calo dei telespettatori. Andiamo quindi a vedere chi la sostituirà

Mediaset, le novità per il prossimo palinsesto sono tantissime: cosa succede

La prima rivoluzione in casa Mediaset riguarda quindi la chiusura di Una Vita. Infatti Le ultime puntate di sempre di Una Vita saranno trasmesse entro il prossimo novembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5, dopodiché calerà per sempre il sipario sulla serie iberica. A sostituirla ci penserà la soap Terra Amara, che questa estate ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 ottenendo ottimi riscontri dal punto di vista auditel. Inoltre la serie farà da traino all’appuntamento con Uomini e donne.

Le novità però riguardano soprattutto Barbara d’Urso, che subirà un’ulteriore ridimensionamento. Le sue trasmissioni domenicali sono state cancellate dalla rete ammiraglia Mediaset, anche se poi è tornata in onda con una nuova edizione de La Pupa e il Secchione trasmessa su Italia 1. Per la stagione 2022/2023 a sorpresa la d’Urso non avrà programmi in prime time, come confermato anche da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Al momento quindi resta confermata solamente la sua presenza al timone di Pomeriggio 5, il talk show feriale che tornerà in onda da lunedì 5 settembre alle 17:25 circa.