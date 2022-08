Iva Zanicchi, sono già scintille nel nuovo programma: “Manderei qualcuno a quel paese”

Iva Zanicchi promette scintille nel nuovo programma che la vedrà protagonista in Tv nella prossima stagione. Ecco cosa ha raccontato e quali sono i suoi timori riguardo la nuova avventura, in cui entra con spirito battagliero.

Iva Zanicchi ha fatto recentemente alcune promesse ai suoi fan. Dopo essere rientrata in possesso dei suoi account social, che erano stati hackerati, ha spiegato di avere tanto lavoro in programma per la prossima stagione televisiva. Presto inizierà la promozione del suo nuovo libro, “Un altro giorno verrà“, edito da Rizzoli.

Il nuovo libro scritto dalla cantante è un romanzo ambientato nel secolo scorso, in cui si sviluppa una saga familiare e sono protagonisti i sentimenti. Si tratta sicuramente di un buon modo per evadere dalla realtà e rilassarsi, due consigli che Iva Zanicchi continua a dispensare ai suoi fan: “Andate in vacanza, non date retta a nessuno, rilassatevi“.

Iva Zanicchi promette battaglia nel nuovo programma

Iva Zanicchi sarà anche una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle. È stata una delle prime vip ad essere confermata nel talent show di Milly Carlucci. Recentemente, Eva Robin’s, a seguito della sua esclusione dal programma, aveva bollato la presenza della cantante come il personaggio scelto per far piacere agli over 60.

Iva Zanicchi non ha commentato quanto detto da Eva Robin’s, ma parlando con Il Mattino ha spiegato che starà al gioco fino ad un certo punto. È consapevole che, in quanto ballerina dovrà accettare le critiche della giuria, ma ha spiegato: “Potrei mandare qualcuno a quel paese, anche se sempre scherzosamente“.

“Spero di non finire in ospedale”: i timori della cantante

Iva Zanicchi ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da parte di Milly Carlucci, dove le è stato indicato cosa fare per mettersi in forma per Ballando con le Stelle. La conduttrice del talent show le ha consigliato tre cose: muoversi un po’, camminare e fare un po’ di dieta. La cantante ha spiegato che fino ad oggi non ha avuto davvero modo di applicarsi.

Dalla telefonata di Milly Carlucci, Iva Zanicchi avrebbe preso sette chili di peso. Ha però promesso di iniziare subito a fare attenzione con il cibo e che farà lunghe passeggiate. A SuperGuidaTv la cantante ha rivelato di aver paura degli infortuni. L’Aquila di Ligonchio ha spiegato di gareggiare per vincere e spera di avere un ballerino in grado di sollevarla.

Ecco gli auguri di Iva Zanicchi ai suoi fan all’inizio della sua vacanza estiva: