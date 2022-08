Ilary Blasi, l’ultima foto sconvolge i fan: dure accuse sul web – FOTO

Ilary Blasi ha condiviso alcune foto molto aggressive durante le sue vacanze in Croazia. Le immagini, però, non sono piaciute a tutti, e c’è chi ha colto l’occasione per una frecciata alla showgirl e la sua separazione da Francesco Totti.

Da quando si erano sposati il 19 giugno 2005, Ilary Blasi e Francesco Totti erano entrati nell’immaginario comune degli italiani come la coppia tradizionale e la famiglia perfetta. La fine del loro amore, dopo 20 anni di relazione e 17 di matrimonio, ha sorpreso e fatto sentire coinvolti soprattutto il pubblico televisivo ed i tifosi di calcio.

Ilary Blasi e Francesco Totti non si sono mai voluti esprimere ufficialmente riguardo la separazione, fatta eccezione per il comunicato stampa. Diverse indiscrezioni sarebbero comunque trapelate. Secondo gli amici di Noemi, la donna che sembrerebbe essere il nuovo amore del Pupone, ci sarebbe una relazione importante fra i due da molto tempo.

Ilary Blasi, le foto durante le vacanze in Croazia dividono

Noemi non si sentirebbe affatto una “ruba mariti“, perchè secondo gli amici di lei avrebbe conosciuto l’ex calciatore quando il matrimonio con Ilary Blasi era già finito. Alfonso Signorini avrebbe raccontato sulla sua rubrica nel settimanale Chi alcuni dettagli dell’incontro con la showgirl durante la vacanza sulle Dolomiti.

Sia il presentatore del GF Vip 7 che la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023 si sono incontrati in Trentino Alto Adige. Secondo Alfonso Signorini, Ilary Blasi era più arrabbiata che triste. Questo avvalorerebbe l’ipotesi che durante l’intervista a Verissimo avrebbe smentito ogni tradimento fidandosi di quanto le aveva detto all’epoca Francesco Totti.

I commenti degli utenti sotto le sue foto sono agghiaccianti

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, è stata soprattutto la conduttrice a finire sotto la lente di ingrandimento del gossip. Anche sui social, ogni sua foto è stata vista in relazione alla sua separazione. Quando il 28 agosto ha pubblicato alcuni scatti molto aggressivi dalla Croazia, il web si è separato in due.

Da una parte ci sono persone come Laura Chiatti, che hanno definito gli scatti di Ilary “una visione“. Molti altri, però, le hanno rimproverato di avere dei figli. Altri ancora hanno insinuato che gli scatti sexy fossero un tentativo di riconquistare l’ormai ex marito. Per molti, invece, le donne inizierebbero a pubblicare foto come lei quando vengono lasciate.

Ecco alcuni dei commenti ricevuti da Ilary Blasi, alcuni dei quali sono abbastanza volgari. Questo ricorda quando successo solo pochi giorni prima alla campionessa italiana di nuoto sincronizzato, Linda Cerruti: