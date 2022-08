GF Vip 7, doppio colpo di Signorini: entrano subito nella casa!

Arrivano altri due nomi importanti nel cast del GF Vip 7, il reality show che prenderà via il prossimo 19 settembre su Mediaset

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il tanto atteso reality show di Canale 5 che come sempre avrà Alfonso Signorini come padrone di casa assoluto.

Il 19 settembre prossimo prenderà il via il GF Vip 7, con la prima puntata serale e l’ingresso nella casa di Cinecittà da parte dei nuovi concorrenti. Intanto in questi giorni stanno spuntando rivelazioni e indiscrezioni proprio sui partecipanti.

Finora la produzione del GF Vip ha annunciato ufficialmente soltanto un nome: quello del costumista Giovanni Ciacci, ma in queste ore stanno giungendo importanti conferme ed indizi sulla partecipazione di altri vipponi.

La showgirl e l’attore saranno all’interno della casa del GF Vip 7

Proprio l’account ufficiale di Instagram del GF Vip 7 ha lanciato chiari indizi su una sicura partecipante. Una donna che, dopo alcune vicissitudini molto serie a livello di salute, vuole rilanciarsi nel mondo dello spettacolo.

“L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo” – questo il messaggio social del GF Vip con tanto di video di una donna vestita in maniera piuttosto colorata e sgargiante. Indizi che sembrano portare a Carolina Marconi, showgirl venezuelana che vive in Italia da moltissimi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La Marconi ha superato da qualche tempo un tumore, che fortunatamente non le ha impedito di vivere con la sua famiglia e continuare a gestire il suo negozio di abbigliamento Aloha a Roma. Ora toccherà al GF Vip 7 mostrare la sua voglia di ripartire.

Altro vippone quasi certamente confermato è un noto attore italiano, un comico che in realtà manca dalle scene da qualche tempo. Stiamo parlando di Franco Oppini, ex componente dei Gatti del vicolo miracoli.

L’attore veronese ha scelto di accettare l’invito di Signorini e di replicare l’esperienza di suo figlio Francesco, che ha partecipato al GF Vip due edizioni fa. Un nome importante e altisonante che si unirà ad altri concorrenti ormai (quasi) sicuri.

Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi. Questi i papabili nomi dei concorrenti del GF Vip 7, a cui si uniranno dunque Carolina Marconi e Franco Oppini.