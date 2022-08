Dramma a Beautiful, uno dei volti più amati confessa tutto: pubblico in lacrime

Incredibile dramma in arrivo per tutti i fan di Beautiful. A confessarlo è uno dei volti più amati della soap opera: le anticipazioni.

Nonostante la grandissima longevità, ancora oggi Beautiful riesce ad avere un discreto bacino di pubblico ed accompagna ancora il primo pomeriggio dei telespettatori Mediaset: cosa succederà raccontato da uno dei protagonisti.

In molti ricorderanno Tanner Novlan, l’attore statunitense che in Beautiful interpreta il dottor Finn. Già nel corso delle ultime puntate il personaggio è diventato padre e questa splendida gioia l’attore l’ha provata anche nella vita ma purtroppo non tutto è stato rose e fiori. Quindi il statunitense ha voluto concedere una piccola intervista al settimanale TvMia, raccontando come il piccolo sia nato con sette settimane di anticipo con un cesareo d’urgenza perché c’erano dei problemi.

L’attore ha quindi ricordato il dramma passato affermando: “In quei momenti di paura e tensione io e Kayla abbiamo cercato di farci forza a vicenda, siamo rimasti sempre vicini e abbiamo affrontato tutto insieme“. Per fortuna nonostante lo shock iniziale e la paura tutto è andato per il meglio ed adesso la madre ed il figlio Jones, stanno bene, anche se il piccolo ha dovuto ricorrere alla terapia intensiva. Ripercorriamo quindi quegli attimi di terrore trascorsi dai due.

Beautiful, l’attore Tannter Novlan rivela: “Abbiamo affrontato tutto insieme”

Tanner Novlan e la moglie Kayla Ewell sono sposati da alcuni anni ed hanno già una figlia, Poppy di 3 anni. La piccola ha potuto vedere il fratellino solo attraverso delle videochiamate. Inoltre l’attore della soap trasmessa da Canale5, sempre nella breve intervista concessa a TvMia, ha rivelato di avere una speranza per i suoi figli. Infatti al settimanale ha dichiarato: “Poppy non fa altro che parlare di tutte le cose che vuole fare con lui, speriamo che questo entusiasmo resti e la aiuti a non essere gelosa mentre cresceranno insieme”.

Adesso, fortunatamente, la situazione i sta sistemando per il piccolo Jones l’attore è al settimo cielo per la bella famiglia costruita. Per continuare a vedere Novlan, tutti i telespettatori italiani dovranno sintonizzarsi su Canale 5 intorno alle ore 13.40, quando vengono trasmesse le nuove puntate di Beautiful. Nella trama, infatti, è presente anche la storia d’amore tra Finn e Steffy, pronta ad essere sconvolta da diversi colpi di scena. Parlando della sua collega di set, l’attore ha concluso: “Abbiamo molto in comune: siamo canadesi, abbiamo bimbi piccoli e amiamo lo sport“.