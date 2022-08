Come sta Francesco Chiofalo, importanti aggiornamenti sulle sue condizioni

Le ultime sullo stato di salute di Francesco Chiofalo, il noto personaggio televisivo che ha partecipato alla Pupa e il Secchione di recente

Grosso spavento nei giorni scorsi per Francesco Chiofalo. Il noto influencer romano ha fatto parlare di sé e messo ansia a tutti i suoi follower per un incidente particolarmente preoccupante in cui è occorso.

Chiofalo infatti è stato vittima di un improvviso e strano problema di salute, mentre era in vacanza in Sicilia. Dopo una serata in un locale noto della zona sicula, il ragazzo ha accusato un forte dolore alla gamba, tanto da non riuscire più a muoverla.

Per questo motivo Chiofalo, come testimoniato da lui stesso sui social, ha chiamato l’ambulanza ed è stato immediatamente ricoverato nell’ospedale più vicino, per valutare l’entità del suo improvviso problema e la gravità dello stesso.

Segni incoraggianti da Francesco Chiofalo: l’influencer sembra stare meglio

Il fatto è accaduto nella notte tra il 20-21 agosto scorsi. Francesco Chiofalo non ha dato grosse testimonianze riguardo i motivi del suo ricovero, ma sappiamo che poco dopo il ragazzo è rientrato a Roma per tutti gli accertamenti del caso.

Altra prova del fatto che non stesse fingendo (come qualche malalingua ha raccontato) è l’immagine di Chiofalo all’aeroporto di Fiumicino accompagnato in sedia a rotelle. Il problema alla gamba evidentemente è risultato più grave del previsto.

Arrivano però novità confortanti. L’ex concorrente di Temptation Island e la Pupa e il Secchione sembra stare meglio. Lo ha testimoniato la compagna attuale di Francesco, ovvero la modella Drusilla Gucci, nipote del noto fondatore della casa di moda toscana.

Drusilla ha pubblicato una stories su Instagram che ritrae il fidanzato Francesco Chiofalo provare a passeggiare in stampelle, dunque abbandonando la sedia a rotelle e mettendosi alla prova in equilibrio.

“Dai amore ce la puoi fare, su. Il mio guerriero” – ha chiosato la Gucci per spronare il suo compagno attuale, il quale ha fatto intendere di doversi esercitare per ritrovare l’equilibrio e la stabilità sulla gamba infortunata. Un problema tutt’altro che da sottovalutare, ma che per Chiofalo sembra essere in risoluzione.