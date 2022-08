Che Dio ci aiuti, gli addii alla fiction sono sempre più numerosi: cosa succederà?

Gli addii alla fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti’ sono sempre più numerosi. Che cosa succederà nella prossima stagione? Ecco tutte le indiscrezioni che sono trapelate durante le riprese ad Assissi ed il nome di due nuove new entry.

Dall’11 al 30 luglio si sono registrate ad Assisi le puntate di Che Dio ci aiuti 7. Non è escluso che ci possa essere una seconda sessione di riprese a fine 2022, dal momento che gli episodi dovrebbero essere trasmessi su Rai 1 a partire dalla primavera 2023. Nelle prime tre puntate, le protagoniste saranno ancora suor Angela e Azzurra.

Azzurra prenderà i voti e diventerà suora, mentre suor Angela riuscirà finalmente ad accettare il suo ruolo di madre superiora. Questo equilibrio presto si romperà proprio a causa di un errore di suor Angela, che quindi dovrà lasciare il convento. Questa è la trama che gli autori hanno pensato per far uscire di scena l’attrice Elena Sofia Ricci.

Che Dio ci aiuti, gli addii sono davvero numerosi

L’addio di suor Angela a Che Dio ci aiuti, secondo Elena Sofia Ricci, sarebbe stato ben congeniato. Anche questa fiction Rai si appresterebbe a fare il passaggio di consegne già avvenuto, per esempio, a Don Matteo. Azzurra diventerebbe quindi la nuova protagonista del Convento degli Angeli Custodi: l’attrice ha raccontato di esserne entusiasta.

Francesca Chillemi ha rivelato di essere molto diversa dal personaggio che interpreta in Che Dio ci aiuti. Allo stesso tempo, però, ha spiegato di essersi affezionata al personaggio. La Chillemi non sarà l’unica ex Miss Italia nel cast: quest’anno ci sarà anche Zeudi Di Palma, vincitrice dell’edizione 2022 della gara di bellezza.

Il nome delle due nuove new entry: ci saranno due ‘Miss Italia’ nel cast

Zeudi Di Palma ha spiegato a TvMia che interpreterà una donna all’apparenza molto dura, che in realtà si rivelerà fragile come un cristallo a causa dei suoi problemi familiari. Questo dettaglio renderà il passato del personaggio molto simile a quello della Miss Italia. Oltre a lei, arriverà anche Emma Valenti, ovvero Valentina Anceschi di Don Matteo.

Gli addii alla fiction Che Dio ci aiuti si rivelano sempre più numerosi. NuovoTv ricorda che la nuova stagione vedrà la partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo. Azzurra, quindi, si sentirà sola per la prima volta. Confermata fortunatamente suor Costanza, ovvero Valeria Fabrizi, di cui gli spettatori temevano un ulteriore addio.

Ecco un simpatico retroscena della sala trucco durante le riprese effettuate ad Assisi a luglio 2022: