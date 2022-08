Antonella Clerici al settimo cielo: la notizia che nessuno si aspettava

Grande soddisfazione per Antonella Clerici, che continua ad avere elogi professionali e ottime notizie a livello personale



Antonella Clerici per la Rai è sinonimo di successo e di professionalità. La longeva conduttrice televisiva infatti riceve ogni anno ottimi consensi, nelle diverse esperienze e avventura a cui viene assegnata.

La presentatrice di The Voice Senior e È sempre Mezzogiorno sta ottenendo successi anche in questo periodo estivo. Soddisfazioni personali che ovviamente fanno breccia anche nell’animo della Clerici, che è sinonimo di personaggio solare e divertente.

L’ultima soddisfazione per Antonella arriva dalla prima serata televisiva di ieri. Rai Uno infatti ha trasmesso le repliche di The Voice Senior è ha ottenuto riscontri a dir poco sorprendenti.

Ascolti TV di sabato 27 agosto: Antonella Clerici vola, pochi riscontri per Pieraccioni

La replica del talent show musicale, dedicato agli ‘over‘, ha avuto grande successo nella serata di ieri, sabato 27 agosto 2022. Antonella Clerici evidentemente tira molto anche nella stagione calda e nelle serate di fine agosto.

I numeri sono dalla sua parte: il programma di Rai Uno ha intrattenuto 1.962.000 spettatori e ha ottenuto il 16.8% di share. Niente male per un programma in replica, che sicuramente tornerà con una nuova edizione nel 2022-2023.

Battuto nettamente nella gara degli ascolti TV il film di Canale 5 Se son rose ha intercettato 1.423.000 spettatori (10.9% di share). La pellicola di Leonardo Pieraccioni in prima serata è giunta dunque al secondo posto per numero di telespettatori, non avvicinandosi lontanamente al successo della Clerici.

Discreto il riscontro per Rai Due, che ha mandato in onda in diretta il match di pallavolo tra Italia e Canada, valido per i Mondiali di volley 2022. L’evento, al terzo posto nella sfida di prima serata, ha coinvolto 1.001.000 spettatori (7.5%).

La pellicola scelta da Italia Uno per la prima serata di ieri, 28 agosto, ha avuto un ascolto medio di 849.000 spettatori (6.6%). Vale a dire L’incredibile Hulk, film action tratto dai noti fumetti del supereroe in verde.

Infine l’omaggio a Sergio Leone su Rai Tre non ha avuto fortissimi riscontri di pubblico. La pellicola western Giù la testa, grande classico del genere, ha appassionato 534.000 spettatori, con solo il 4% di share.