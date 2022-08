Ultim’ora Al Bano-Loredana Lecciso, retroscena bomba: da non credere

In queste ore è spuntato un clamoroso retroscena riguardante la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso: l’ultima notizia è da non credere.

Non si fermano mai le voci di gossip riguardanti Al Bano e Loredana Lecciso. Ancora oggi i due sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano: scopriamo l’ultima notizia a riguardo.

La storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso dura ormai da diversi anni. Infatti i due stanno insieme da oltre venti anni anche se in tutto questo lasso di tempo ha dovuto fare i conti con numerose incomprensioni, discussioni e terze persone. Nonostante i numerosi inconvenienti, nell’ultimo periodo il cantante di Cellino San Marco è riuscito a rafforzare il loro legame, a creare un’armonia e un’intesa di cui nessuno dei due può proprio fare a meno. Così la compagna dell’artista italiano ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Grand Hotel.

Infatti la Lecciso ha iniziato affermando: “Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata. Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono” – ha poi precisato – “Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio“. Quindi sembrerebbe proprio la Lecciso ad aver salvato il rapporto tra i due. Andiamo quindi a vedere la sua ultima confessione al settimanale.

Al Bano, Loredana Lecciso parla del rapporto tra i due: “Troppe persone si sono messe in mezzo”

Il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso ha rischiato di finire a causa di terze persone. Adesso però le cose sembrano andare per il meglio. Infatti in merito la neo 50enne ha ammesso: “Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile. Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra” – ha poi continuato – “Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate“.

Adesso però il passato sembra essere alle spalle. La soubrette ci ha inoltre tenuto a precisare che Carrisi non si è mai arrabbiato per le sue numerose partecipazioni in tv. A quanto pare è stato lo stesso cantante a spingerla a partecipare al reality show La Fattoria nel 2004, che ha un po’ segnato il debutto di Lory sui canali nazionali dopo la gavetta in un’emittente regionale pugliese. Semplicemente l’artista non gradiva l’immagine che la compagna dava in quegli anni al pubblico. Adesso tra i due il tutto sembra andare per il meglio.