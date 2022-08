Uomini e Donne, salta il matrimonio per una delle coppie più amate: non si sposano più!

Clamoroso dietrofront per una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Infatti i due alla fine non si sposeranno più: cos’è successo.

Alla fine il matrimonio di una delle coppie più amate di Uomini e Donne non si farà. In queste ore c’è stato un clamoroso colpo di scena. Scopriamo cos’è successo tra i due ed i motivi per il quale non ci saranno i fiori d’arancio.

Nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne sono diverse le coppie che hanno intrattenuto i telespettatori di Canale 5. Proprio riguardante una di queste c’è stato un clamoroso dietrofront mediatico, dopo aver lasciato intendere a molti tra gli utenti del web di essere prossima ad un grande passo. Come avrete capito stiamo parlando di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Infatti proprio il corteggiatore ha condiviso via social un post dalla difficile interpretazione, che ha fatto pensare a tutti alle nozze imminenti.

Nel dettaglio si tratta dell’immagine di quella che sembra essere la mano di Matteo che stringe quella di Veronica e in cui si intravede un anello al dito stilizzato con la lettera M. Inoltre a contornare la frase c’era la didascalia: “She said Yes“. Proprio tale caption ha fatto pensare tutti che i due erano pronti ai fiori d’arancio, completando quindi un progetto d’amore in cantiere per la coppia ormai popolare agli occhi dei telespettatori. Scopriamo quindi cos’è successo alla coppia uscita dal dating show.

Uomini e Donne, salta il matrimonio tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea: cos’è successo

A rompere il silenzio su quanto successi ci ha pensato proprio l’ex tronista Veronica Rimondi, in un nuovo intervento, che ha smentito la voce incessante tanto sperata dal web sull’atteso grande passo degli ex Uomini e donne. Infatti la ragazza sui social ha affermato: “Mi dispiace per chi ci ha veramente creduto, ma era una semplice battuta visto che la foto ritraeva un semplicissimo anellino con la M” – la tronista ha poi continuato – “In ogni caso se volete farci qualche regalino di nozze in anticipo per un chissà futuro matrimonio, accettiamo volentieri eh… E poi scusate…“.

Quindi Veronica Rimondi e Matteo Farnea non sembrerebbero ancora pronti alle nozze. Nonostante ciò l’ex tronista nel nuovo intervento social non esclude le nozze della coppia in futuro. La smentita, inoltre, non sembrerebbe aver convinto molto una parte del web, che come ad esempio Il vicolo delle news sostiene che i due giovani possano aver architettato una mossa mediatica per racimolare visibilità al mero scopo di business. Vedremo quindi cosa succederà tra i due in futuro.