Ricovero d’urgenza per l’ex allievo di Amici: il tour è a forte rischio

Un ex allievo di Amici 21 è stato ricoverato d’urgenza. Paura per le sue condizioni di salute ma anche per il proseguo del tour estivo

L’edizione numero 21 di Amici è stata tra le più seguite di sempre nella storia del talent show ideato da Maria De Filippi. Non a caso moltissimi giovani artisti di talento si sono fatti scovare dopo quell’edizione.

Tra i più brillanti va sicuramente ricordata la partecipazione di Crytical, all’anagrafe Francesco Paone. Il giovanissimo rapper nativo di Pescara e classe 2004 ha fatto impazzire moltissimi fan di Amici già lo scorso anno.

Crytical ha ottenuto anche buoni riscontri, tramite un cammino molto positivo nel programma di Canale 5. Il giovane artista è arrivato fino al serale, senza però riuscire a qualificarsi per le finali del talent show nel 2021.

Problema di salute in tour per Crytical: ecco cosa ha avuto il rapper di Amici 21

Nonostante non sia arrivato tra i primi di quell’edizione di Amici, Crytical vanta comunque un ottimo seguito. Tanto da organizzare ed eseguire questa estate un tour personale, che sta riscontrando sempre buoni numeri e pubblico.

Un problema di salute però ha interrotto e bloccato anzitempo il tour estivo. Crytical infatti, dopo alcune date, ha annunciato di non poter prendere parte al concerto a Calvi (vicino Benevento) per via di lancinanti dolori allo stomaco e di un ricovero obbligato in ospedale.

Questo il forte comunicato del rapper pescarese, che ha messo in allerta tutti i suoi fan: “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato con dei dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite, per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi. Sono davvero dispiaciuto per questo, ma con gli organizzatori stiamo cercando una soluzione per spostare la data. Ho provato in tutti i modi a farcela ma non mi reggo in piedi, spero di tornare il prima possibile”.

L’appendicite è un disturbo assolutamente da non sottovalutare e, ove servisse, da risolvere chirurgicamente. Un bel problema per Crytical, che dovrà interrompere il tour e sicuramente saltare la data di Calvi. I suoi fan sono in attesa, sia di notizie migliori per la sua salute, sia per la ripresa della tournée estiva.