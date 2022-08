Netflix, la celebre serie è stata cancellata: flop pazzesco, nessuno se l’aspettava

Netflix ha cancellato la celebre serie televisiva dopo il flop pazzesco nella classifica del numero di ore di visualizzazione dei suoi prodotti. Ecco di cosa si tratta e perchè, per molti, si trattava di un insuccesso già annunciato.

In questi ultimi anni si sta assistendo ad importanti tentativi di riuscire a romanzare i videogiochi, portandoli sul piccolo schermo in offerta al pubblico generalista. È infatti stato prodotto Arcane, la serie The last of us, il film Unchartered, lo show dedicato al successo di LoL, la serie di film che hanno reinterpretato Resident Evil.

I franchise videoludici hanno appassionato molto il pubblico, spesso composto da gamer, rivelandosi quasi sempre dei successi. Nel caso di Resident Evil: Welcome to the New Raccoon City, però, diverse cose non hanno funzionato. Netflix, infatti, sarebbe arrivato a prendere la decisione estrema di cancellare la serie: ecco cosa è successo.

Netflix cancella la celebre serie: perchè lo ha fatto

Resident Evil è uno di quei videogiochi inizialmente proposti per la playstation che poi sono dilagati ovunque. Il gioco horror survival per eccellenza era già arrivato nelle sale cinematografiche nel lontano 2002. Un anno prima, la società statunitense Screen Gems aveva acquistato i diritti di distribuzione proprio per il cinema.

Da questo accordo erano nati successivamente una serie di film, la cui protagonista era la modella Milla Jovovic. La Capcom, società produttrice del videogioco, sembrerebbe non aver mai apprezzato moltissimo la manipolazione delle trame in favore di una maggiore azione all’interno del film. Probabilmente qualcosa di simile è successo di nuovo.

Cosa succede in Resident Evil: Welcome to the New Raccoon City

Dopo Screen Gems, anche Netflix ha voluto produrre Resident Evil. Sul proprio catalogo è inizialmente uscita una miniserie animata con quattro episodi, che ha lasciato soddisfatto il pubblico. L’aspettativa verso il film Resident Evil: Welcome to the New Raccoon City aveva dunque altissime spettative da parte del pubblico, parzialmente deluse.

