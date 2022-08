Meteo, weekend scoppiettante: Italia tra bel tempo e temporali intensi

Il meteo in Italia nelle prossime ore sarà diviso tra bel tempo e temporali intensi che si abbatteranno sulla penisola: le previsioni.

In queste ore stiamo assistendo ad un vero e proprio capovolgimento meteorologico sulla penisola italiana. Infatti ancora una volta avremo la penisola divisa tra temporali e sole: scopriamo cosa sta succedendo sul nostro paese.

Le prossime ore sulla penisola italiana saranno a dir poco esplosive. Presto sul paese avremo i primi segnali di un cambio della circolazione generale, situazione che farà da preludio all’arrivo di temporali sempre più frequenti. Sull’Italia avremo quindi una pressione in diminuzione. Infatti l’anticiclone africano oramai si è defilato dal nostro paese, mentre quello delle Azzorre si trova in pieno Atlantico e dunque anch’esso è impossibilitato a far sentire la sua stabile influenza all’Italia. Ad approfittarne è quindi un profondo vortice ciclonico localizzato sul Nord dell’Europa.

Una situazione dunque particolarmente esplosiva che sarà alla base dello sviluppo di temporali anche forti. Troveremo diverse zone a rischio, tra queste infatti abbiamo i rilievi alpini più occidentali e l’estremo Sud. La situazione sarà particolarmente bagnata tra le province di Messina e Reggio Calabria. Nel pomeriggio i temporali bagneranno l’alta Lombardia e sull’alto Veneto. Solamente a tarda serata tutti questi fenomeni risulteranno in attenuazione sulle zone colpite. Scopriamo quindi cosa sta succedendo sulla penisola in queste ore.

Meteo, Sabato tra piogge e sole: tutte le previsioni sull’Italia

Nel corso di questo sabato avremo quindi rovesci e temporali sparsi al mattino tra Lombardia ed Emilia, più occasionali sul Nordovest, in trasferimento al Triveneto tra pomeriggio e sera. Al pomeriggio i temporali colpiranno anche al Centro, specialmente a ridosso dell’Appennino in sconfinamento al versante Adriatico. Inoltre occasioanli fenomeni potrebbero colpire anche le regioni meridionali. Andiamo quindi a vedere le previsioni sui tre settori principali del Paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo instabile sin dalle prime ore del mattino, con piogge e temporali in agguato specialmente su Alpi e Prealpi. Inoltre questi fenomeni rischiano di sconfinare anche su Valpadana centro orientale e alto Adriatico. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 28 ai 32 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo un avvio di giornata a dir poco discreto. Mentre invece dal pomeriggio avremo temporali diffusi su settori interni e localmente sul medio Adriatico. I valori termici risulteranno in lievissimo calo, con valori massimi che oscilleranno dai 28 ai 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un inizio di giornata prevalentemente soleggiato. Dal pomeriggio invece avremo un aumento dell’instabilità su zone interne e isolatamente Ogliastra, termolese e alta Puglia. Le temperature risulteranno stazionarie su tutto il settore, con massime che oscilleranno dai 28 ai 33 gradi.