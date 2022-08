Maurizio Crozza incassa un duro colpo: che batosta! Il comico non sta attraversando un grandissimo momento professionale

Gli ascolti televisivi della serata di venerdì 26 agosto non hanno premiato il suo programma sul Nove, mentre a dominare la scena è stato Grand Hotel Intrighi e Passioni, in onda su Canale Cinque.

Il presente di Maurizio Crozza dal punto di vista televisivo è sul Nove. Il canale generalista edito da Discovery Italia ha accolto il comico ligure già da tempo e con lui il suo format Fratelli di Crozza. Dal 2017 sono state completate due stagioni e presto assisteremo alla terza. Dopo il successo in termini di ascolto dell’anno scorso, con una media del 7% di share e picchi di oltre 1,6 milioni di telespettatori, il contenitore di satira tornerà dal 23 settembre. Si, avete capito bene, appena due giorni prima delle attesissime elezioni politiche di questo 2022.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. Al suo interno il l’imitatore genovese può dare ampio spazio al suo sconfinato repertorio, tra parodie e monologhi. La regia è di Massimo Fusi, che lo accompagna da un po’, mentre la scenografia è di Marco Calzavara, con la fotografia affidata a Daniele Savi.

In questi giorni estivi, la Nove sta riproponendo il meglio delle puntate passate, ma almeno per quanto concerne la serata di venerdì 26 agosto, dal punto di vista degli ascolti è stato un vero flop.

Maurizio Crozza incassa un duro colpo: gli ascolti di venerdì sera non gli sorridono

La serata, in base ai dati Auditel, è stata stravinta da Canale Cinque con Grand Hotel Intrighi e Passioni. A seguirlo in prime time sono stati 1,6 milioni di telespettatori, con il 15,5% di share. Molto distante il prodotto di Rai1, Cavalli di Battaglia che non è andato oltre il milione di telespettatori (share al 10,6%). Al terzo posto troviamo Il Terzo Indizio su Rete Quattro. Il programma ha fatto registrare numeri discreti, raggiungendo quasi 900 mila persone (7,7%). Il film di Paolo Cognetti, Sogni di grande Nord, trasmesso da Rai2 non è andato oltre i 326 mila utenti (2,5% di share), addirittura peggio del meglio di Fratelli di Crozza sul Nove.

Ecco riportati i dati complessivi di ascolto della prima serata di venerdì 26 agosto 2022:

Rai Uno – Cavalli di Battaglia, 1.079.000 spettatori e il 10.6% di share;

Canale 5 – Grand Hotel Intrighi e Passioni, 1.601.000 spettatori (15.5%);

Rai Due – Paolo Cognetti. Sogni di grande Nord, 326.000 spettatori (2.5%);

Italia 1 – Chicago Med, 832.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre – Gli infedeli, 775.000 spettatori (5.9%);

Rete 4 – Il Terzo Indizio, 883.000 spettatori (7.7%);

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare, 438.000 spettatori (4%);

TV8 – I delitti del Bar Lume, 387.000 spettatori (3%);

Nove – I migliori Fratelli di Crozza, 386.000 spettatori (3%).