Grande Fratello Vip 7, clamoroso ritorno nel cast: Signorini prepara una sorpresa. Fin dalla prima puntata un ingresso speciale

Mancano ancora poco più di tre settimane al via del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe regolarmente prendere il via il 19 settembre. Sappiamo abbastanza, anche se non tutto, della prossima edizione del reality ma ogni settimana ci riserva sorprese.

Come quella relativa al possibile ritorno di una protagonista amatissima che ha già frequentati più volte la Casa. Stiamo parlando di Giulia Salemi, un nome ricorrente da alcune settimane accostato al reality. Alfonso Signorini sta preparando una bella sorpresa per i suoi fan anche se per ora non tutti i contorni sono chiari.

Ma a confermare questa bomba è arrivata l’indiscrezione del noto esperto di gossip Amedeo Venza: “Un ruolo particolare per lei al GF Vip, ma stando ad alcune indiscrezioni non sarà l’inviata del reality. Avrà un ruolo tutto suo in ogni puntata direttamente dallo studio tv”. Quindi forse non corrisponde al vero che Giulia intervisterà i concorrenti eliminati, ci tocca aspettare.

Grande Fratello Vip 7, clamoroso ritorno nel cast: altri due concorrenti svelati

In attesa di vedere se e come tornerà Giulia Salemi, intanto ci sono altri indizi su due nuovi concorrenti del reality. La prima è una donna che ama i pelati: “L’amore vissuto solo in teoria? Non fa per lei, e non vede l’ora di dimostrarlo. L’amore si dimostra, non si promette”.

Tutti indizi che portano verso Carolina Marconi, che aveva cominciato a farsi conoscere dal pubblico italiano come concorrente del Grande Fratello 4. Il riferimento ai pelati è per la dolorosa lotta, finita bene, che ha dovuto affrontare nei mesi scorsi contro il tumore che l’aveva colpita.

E nel cast del reality centrerà anche anche Edoardo Donnamaria, come ha confermato l’esperto di gossip e tv Alessandro Rosica. dal 2017 è uno dei volti che affiancano Barbara Palombelli a Forum, con lo stesso ruolo ricoperto da Paolo Ciavarro che era stato concorrente del GF Vip due anni da. Tutti nomi da confermare, ma ormai manca poco al via.