Lo shock di Gerry Scotti in diretta: “Non mi era mai successo in carriera”

Gerry Scotti, nonostante sia un conduttore di grande longevità ed esperienza, è riuscito a stupirsi nel suo ultimo programma presentato

Nonostante abbia condotto in carriera numerosissimi programmi e show di successo, sempre sulle reti Mediaset, Gerry Scotti è ancora capace di emozionarsi ed essere colpito da ciò che accade in TV.

L’amatissimo zio Gerry, vero e proprio padrone di casa a Canale 5 da almeno una ventina d’anni, ha sempre avuto ottimi riscontri di critica e di pubblico. Alla sua ottima conduzione si deve il successo di show come Chi vuol essere milionario, Passaparola o Paperissima.

Nonostante ciò Gerry Scotti si è detto impressionato per quello che è accaduto nel suo ultimo game show televisivo. Ovvero Caduta Libera, programma che il conduttore pavese ormai dirige dal 2015.

Riscontro di pubblico e di partecipazione incredibile: Gerry Scotti si gode il successo

Caduta Libera riprenderà a breve. Già lunedì 29 agosto, alle ore 18:45 in punto, Gerry Scotti tornerà su Canale 5 con la nuova edizione del game show che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di cultura generale, col rischio di cadere improvvisamente dal proprio palco.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Scotti non ha nascosto la sua sorpresa positiva per la stragrande partecipazione. Sia per l’affetto del pubblico da casa, sia per la voglia di partecipare allo show, come ammesso da lui stesso.

“Abbiamo avuto una risposta impressionante. Prima su 10 mila persone che si prenotavano per fare il provino se ne presentavano 6 mila. Quest’anno 9.500! Così i nostri autori hanno avuto modo di scegliere per bene chi far partecipare”.

Un enorme successo, mai capitato prima per numero di richieste. Gerry Scotti può godersi il successo popolare del suo quiz show, che infatti è stato confermato ampiamente nel palinsesto di Canale 5 con il via libera immediato da fine agosto.

Inoltre Gerry ha svelato che a breve Caduta Libera festeggerà le sue 1.000 puntate in onda. E spunta una sorpresa: “In quella settimana abbiamo previsto una puntata speciale dedicata a tutti i campioni dello show“. Un modo per rendere la trasmissione Mediaset ancora più intrigante ed accattivante. In attesa di capire per quanto tempo il campione in carica Michele Marchesi resterà ancora in gara.