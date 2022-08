“È successo a Ballando con le Stelle”: la rivelazione di Elisa Isoardi spiazza tutti. La conduttrice ha trattato un argomento che in pochi conoscevano

Lei che si è molto divertita durante lo show di Rai1, ha scoperto l’importanza dell’attività fisica proprio grazie alla danza. E’ stato un vero punto di svolta della sua vita.

E’ da un po’ che non la si sentiva parlare della sua vita privata e, onestamente, nemmeno della sfera professionale. Elisa Isoardi è tornata alla ribalza con una recente intervista al settimanale Confidenze. Nella chiacchierata ha deciso di ripercorrere il suo cammino televisivo, tra le cose riuscite bene e quelle meno. L’ex compagna di Matteo Salvini non ha perso occasione nemmeno di far riferimento a Ballando con le Stelle, suo apice di popolarità. L’esperienza con Milly Carlucci è stata importantissima, aprendole completamente nuovi orizzonti.

Nell’intervista la Isoardi ha infatti spiegato come lo show di Rai1 l’abbia cambiata anche dal punto di vista fisico. Con la danza ha riscoperto l’importanza dello sport nella sua quotidianità.

Un benessere che aiuta profondamente anche la psiche, oltre che la sua linea.

“Sul set di Ballando con le stelle ho scoperto quanto l’attività fisica faccia bene alla mente. Produci endorfine e sei più felice. Il tennis ormai ha preso il posto dell’aperitivo, che mi concedo solo il sabato con le amiche”, spiega la conduttrice.

Ballando con le Stelle, la svolta di Elisa Isoardi: “Lì ho scoperto l’importanza dello sport”

Dopo oltre un anno di break, adesso Elisa è pronta a tornare sul piccolo schermo con il nuovo programma di Rai2 Vorrei dirti che. Lo show sarà incentrato su varie storie da raccontare, provenienti da ogni angolo d’Italia.

L’ex modella di Cuneo ha aggiunto: “Per me Vorrei dirti che è il contratto della maturità. E’ una bella sfida perché andrò in onda contro Mara Venier, un mostro sacro della tv. Le sono molto grata, è stata la prima a richiamarmi come ospite quando non lavoravo”.

Al di là delle news professionali, c’è spazio anche per una confessione privata, che riguarda la sua casa.

“Mi sono trasferita a Fregene, siamo a mezz’ora da Roma e la vita è già diversa”. Insomma tutto sembra filare finalmente per il verso giusto.