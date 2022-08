Cecilia Rodriguez zittisce tutti: la verità sulla crisi con Ignazio Moser – FOTO

Da diverso tempo circolano delle voci che vedrebbero Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser in crisi. Questa volta, non ci sarebbero problemi all’interno della coppia, ma una mancata approvazione della loro frequentazione. Ecco cosa succede.

Da diverse settimane, ormai, circola un gossip piuttosto insidioso riguardo Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La coppia aveva liquidato velocemente le diverse indiscrezioni di tradimenti da parte dello sportivo, che sembrerebbe ci siano state davvero. Avrebbero però deciso di andare oltre e la sorella di Belen l’avrebbe perdonato.

Recentemente, è finita sui giornali la notizia della separazione dei genitori di Ignazio Moser. La coppia era sposata da molti anni, e porta avanti il business familiare nel settore vitivinicolo. Il padre di Ignazio Moser, parlando con alcuni quotidiani locali, ha garantito che, nonostante le pratiche per il divorzio, la situazione in famiglia sia molto serena.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che succede?

Mentre il padre si organizzava a Palù di Giovo e la madre si trasferiva a Trento, Ignazio Moser ha rifiutato di commentare pubblicamente quello che stava succedendo nella sua famiglia. Anche in questa situazione, nonostante la grande esposizione mediatica attraverso i social media, ha preferito tutelare la sua privacy il più possibile.

Insieme alle notizie riguardo alla separazione dei genitori di Ignazio Moser, ha iniziato a prendere corpo anche un gossip riguardo Cechu. Molti giornalisti hanno notato che è praticamente impossibile trovare una foto in cui compaiono insieme lei e Carla Merz, la madre del fidanzato. Si è dunque iniziato a sospettare che non si sopportassero.

La reazione della famiglia Moser al fidanzamento del figlio

La famiglia di Ignazio Moser non ha mai apprezzato il fatto che il figlio volesse intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Preferivano che si concentrasse sullo sport e portasse avanti il business di famiglia, ovvero la produzione di vini. Si è dunque insinuato che questo si potesse tradurre in una mancata approvazione per Cecilia.

Ignazio Moser ha deciso di zittire questo gossip pubblicando finalmente una foto che ritraesse sua mamma e la sua fidanzata insieme e felici. Poco dopo, la stessa fotografia è stata condivisa anche da Cecilia Rodriguez. Da parte di entrambi, nessun commento. Sono le immagini a smentire quanto detto nelle settimane precedenti.

Questa è la prima foto che ritrae insieme Cecilia Rodriguez e Carla Merz, la madre di Ignazio:

Ecco alcune foto delle vacanze 2022 di Ignazio e Cecilia: