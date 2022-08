Ballando con le Stelle addio, dopo lo shock arriva la spiegazione: “Un passo indietro”. Lo show di Milly Carlucci perde una protagonista

L’appuntamento è già fissato per sabato 8 ottobre. Da una parte Tu sì que vales su Canale 5 e dall’altra la prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 che tornerà con molte novità anche se la formula resta la stessa.

Tutti nuovi i 13 concorrenti in gara, abbastanza nuova la batteria dei maestri con cinque facce inedite mentre è stata confermata in toto la giuria. Insieme a Carolyn Smith ci saranno ancora Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Quelli che cambia è però il contorno, perché torneranno Alberto Matano e Rossella Erra ma con loro ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Chi manca quindi rispetto alle ultime edizioni? Roberta Bruzzone non farà più parte del cast ed è anche tutto confermato. Quello che fino ad oggi non era invece chiaro è se fosse stata una scelta della Rai, della produzione, di Milly Carlucci oppure ci fossero altri motivi per questo addio inatteso. Sono uscite molte ipotesi, anche fantasiose, ma ora c’è una risposta chiara.

Ballando con le Stelle addio, dopo lo shock arriva la spiegazione: solo una mancanza di tempo

A darla è direttamente la famosa criminologa, invitata in un programma che è decisamente diverso da ciò che fa tutti i giorni e che per lei era diventato una valvola di sfogo. Su Instagram la Bruzzone ha postato un lungo messaggio per sgombrare il campo da tutti i sospetti.

“Vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia ‘avventura’ professionale nel programma Ballando con le Stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”. I motivi sono chiari: “Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1″.

Era una parentesi e anche se si è divertita moltissimo, tale deve rimanere: “Quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast”. Ma ci sono anche i saluti a chi ha condiviso con lei la strada. “Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni”.