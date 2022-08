Anticipazioni Terra Amara, pubblico col fiato sospeso: rischiano di morire. Un duro colpo per alcuni dei protagonisti della famosissima serie tv

Nelle nuove puntate vedremo Zuleyha e Mujgan avere un pesante travaglio in contemporanea. Nella soap turca vedremo diversi colpi di scena la prossima settimana.

E’ senza dubbio una delle migliori serie tv sbarcate in Italia nell’ultimo periodo. Terra Amara, produzione di origine turca, ha inchiodato davanti allo schermo tantissimi telespettatori italiani, conquistando numeri di ascolto davvero importanti su Canale Cinque. Proprio per questo si parla di lei come sostituta, a partire da novembre, di Una Vita, arrivata alla conclusione dopo ben dieci stagioni ininterrotte. Nel frattempo, il pubblico di Mediaset si sta godendo anche in questo periodo estivo le trame che coinvolgono Zuleyha e Yilmaz, promessi sposi ma diventati fuggitivi dopo l’uccisione di un ricco criminale.

Nelle anticipazioni delle puntate che vedremo nei prossimi giorni vedremo Zuleyha e Müjgan affrontare grossi problemi durante la loro gravidanza, soffrendo in contemporanea per le doglie. Per una delle due i medici dovranno addirittura fare una scelta drastica. Oltre all’ansia delle due protagoniste, i telespettatori vivranno momenti di terrore per Yilmaz, che sembra essere svanito nel nulla. In realtà è al fianco di Zuleyha, nel tentativo di risolvere una discussione avuta il giorno precedente. Capendo che non può attendere l’aiuto di nessuno, Mujgan si reca da sola in ospedale.

Anticipazioni Terra Amara, pubblico col fiato sospeso: Müjgan rischia di morire e perdere il bambino

Come detto la stessa Zuleyha sarà alle prese con le manovre pre parto, praticamente nello stesso momento. Akkaya, ignara del da farsi, la porta subito in ospedale, dove verrà a conoscenza delle gravi condizioni di Mujgan.

La donna verserà in condizioni molto gravi. I dottori, dopo un lungo consulto, arrivano alla conclusione che si può salvare la vita della protagonista solo evitando il parto. A prendere la scelta definitiva dovrà essere Sabahattin, senza avere molto tempo a disposizione. La situazione peggiora a vista d’occhio e non lascia margini.

In quei drammatici frangenti, Yilmaz arriva in ospedale con Züleyha. Müjgan, già disperata per le sue condizioni, rimane gelata nell’assistere alla scena.

Sabahattin dice ad Yilmaz che sua moglie rischia al contempo la vita e di perdere il bambino. Mujgan è assolutamente sconvolta per il comportamento del marito, al fianco di Züleyha nel momento di massimo bisogno.

Nonostante i pareri negativi di tutti, medici compresi, il colpo di scena finale sarà Mujgan che dice al ginecologo di portare avanti il parto a qualsiasi costo.