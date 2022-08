Un Posto al Sole, l’indizio svela tutto: il personaggio torna a Napoli!

Novità e anticipazioni per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che riprenderà in TV direttamente lunedì prossimo alle 20.45

Manca sempre meno al ritorno in auge di Un Posto al Sole. La soap opera ambientata a Napoli che in questi giorni si è presa una sorta di pausa estiva, come accade ormai tutti gli anni.

Lunedì prossimo 29 agosto torneranno le puntate di Upas, nell’orario consueto delle 20:45 su Rai Tre. C’è fermento tra i fan dello show televisivo, soprattutto per il colpo di scena che ha lasciato tutti col fiato sospeso prima della pausa.

L’ultima puntata ha visto il camorrista Lello Valsano sparare dei colpi in direzione di due donne. Ovvero la professoressa Viola Bruni (moglie del magistrato Nicotera) e la giovane praticante Susanna Picardi.

Adele torna ad Un Posto al Sole: la figlia Susanna sarà stata ferita?

Non vi sono ancora anticipazioni ufficiali dal set di Upas su quale sia stato l’esito della sparatoria. Se le due ragazze saranno uscite illese o se (almeno una delle due) saranno rimaste gravemente ferite dal gesto malsano.

Ma un indizio potrebbe chiarire il tutto. Infatti è previsto il ritorno nelle prossime puntate del personaggio di Adele, interpretato da Sara Ricci. La mamma di Susanna si era allontanata da Napoli, ma sembra proprio che qualcosa la stia costringendo a tornare in città.

Questo rientro potrebbe significare soltanto una cosa: ovvero che la figlia Susanna possa essere rimasta vittima dei colpi di pistola sparati da Valsano nell’ultima puntata. Non da escludere che la sfortunata ragazza sia costretta ad un nuovo ricovero in ospedale, e che dunque Adele sia tornata a Napoli per stare vicino alla sua unica figlia.

Altre novità in vista riguardano il personaggio di Michele Saviani. Mentre la sua ex moglie Silvia tornerà dal periodo di vacanza assieme al nuovo compagno Giancarlo, il giornalista dovrebbe fare la conoscenza di un nuovo personaggio, una new-entry della soap.

Probabile che l’incontro riguardi una donna. Non è da escludere che gli sceneggiatori di Un Posto al Sole vogliano far scoccare una nuova scintilla amorosa anche per Michele, rimasto da tempo single dopo la rottura clamorosa con Silvia.