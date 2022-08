Temptation Island, il dramma dell’ex concorrente: i fan sono basiti

Un duro colpo per la donna, ex partecipante al reality show Temptation Island ma ora alle prese con un dramma intimo e molto grave

Questa estate Mediaset ha preso la decisione di non mandare in onda una nuova edizione del reality show più seguito nei mesi caldi. Ovvero Temptation Island, il gioco tra coppie e tentatori di Canale 5.

Niente da fare dunque per Filippo Bisciglia e le coppie amorose alle prese con i loro sentimenti ed i loro dubbi, soprattutto con l’intervento di tentazione da parte di alcuni concorrenti speciali.

Temptation Island ed i partecipanti del passato sono comunque rimasti nel cuore dei telespettatori. Come la coppia formata da Sofia Calesso e Alessandro Medici. I due sembravano pronti a rompere dopo la partecipazione al reality, ma con forza sono riusciti a ricucire e oggi fanno coppia fissa.

Sofia Calesso e il dramma dopo Temptation Island: “Un dolore impossibile da accettare”

Oggi Sofia Calesso si è raccontata in un’intima intervista a PiuDonna. La ragazza ha purtroppo svelato un dramma capitatole da poco tempo, un vero e proprio colpo al cuore che sta ancora facendo fatica a metabolizzare.

La Calesso, dopo Temptation Island, era rimasta incinta del suo fidanzato storico Alessandro Medici. Una gioiosa notizia che però non ha avuto sfoghi felici o continuità: Sofia infatti ha perso il bambino che aveva in grembo per complicazioni gravi all’utero.

Queste le sentite dichiarazioni della Calesso: “In questo momento sono in ripresa, ma il dolore è difficile da superare. Ero felicissima di essere rimasta incinta, ma ho avuto un’emorragia forte. Pensavo il bambino ce l’avrebbe fatta… La gioia è durata però pochi secondi, poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova”.

Un dramma difficile da spiegare e da superare. Sofia Calesso ci sta provando e ha anche rinunciato alle vacanze estive. Il suo compagno Alessandro ha preferito allontanarlo da tutto e da tutti per permetterle di riprendersi fisicamente e moralmente.

Per il momento l’ex concorrente di Temptation Island non potrà neanche riprovarci: “La cosa più dura è stato, infatti, sentirsi dire che per ora devo escludere la possibilità di restare incinta di nuovo”. Un progetto che però in futuro potrebbe ripresentarsi, dopo aver elaborato questa brutta vicenda.