Rita Dalla Chiesa amareggiata: “È vergognoso”. Cosa sta succedendo

Rita Dalla Chiesa è rimasta molto amareggiata da quanto è successo subito dopo la sua candidatura con Forza Italia. Ecco le parole della conduttrice, che non ha esitato a definire vergognoso quanto è successo.

Il 22 agosto, con una certa sorpresa, è arrivata la conferma della candidatura di Rita Dalla Chiesa con il partito Forza Italia. La popolare conduttrice sarà capolista al proporzionale nel collegio Molfetta-Bari, mentre all’uninominale di Molfetta si scontrerà con l’ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. Anche in Liguria sarà capolista in un collegio proporzionale.

Sembrerebbe che la candidatura dell’ex conduttrice di Forum sia stata quasi imposta da Silvio Berlusconi. Nonostante diversi quotidiani le rinfaccino di non essere stata molto presente nella regione Puglia negli ultimi anni, se non per presentare i suoi libri, i sondaggi di partito darebbero la sua elezione come sicura.

Rita Dalla Chiesa, dopo la candidatura con Forza Italia è caos: perchè non partecipa più al GF Vip 7?

La candidatura di Rita Dalla Chiesa con Forza Italia avrebbe scatenato anche il gossip. Questo perchè il suo nome circolava ormai da diverso tempo nella lista dei probabili inquilini del prossimo GF Vip 7. Molti spettatori del programma, infatti, una volta saputo della sua candidatura, l’hanno raggiunta soprattutto su Twitter per dire la loro opinione.

Rita Dalla Chiesa ha spiegato al quotidiano Il Giornale quanto si senta amareggiata per ciò che sta succedendo: “È una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a uno no che avevo detto ai primi di luglio ad Alfonso Signorini. È vergognoso questo alludere, sminuire, creare confusione“.

Anche la fiction dedicata a suo padre è stata rimandata: il commento

Dunque Rita Dalla Chiesa ha confermato di essere stata contattata da Alfonso Signorini per partecipare al GF Vip 7, ma lei avrebbe rifiutato l’offerta, ben prima che la sua candidatura con Forza Italia fosse ufficializzata. Nel frattempo, anche la Rai ha comunicato che la fiction dedicata alla storia del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stata rinviata.

Rita Dalla Chiesa ha spiegato di sentirsi un personaggio Tv separato da quello di suo padre. Il pubblico la conosce già molto bene soprattutto per la sua lunga conduzione di Forum, ed è amareggiata che la Rai abbia rimandato la messa in onda a per la campagna elettorale. Ha anche spiegato di aver visto le prime due puntate, che le sono piaciute molto.

Questa è la trama della fiction dedicata a ricostruire la vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, rimandata dalla Rai a causa della candidatura politica della figlia e conduttrice Tv Rita Dalla Chiesa: