Manuel Bortuzzo, c’è l’addio definitivo: l’ultimo indizio è inequivocabile. L’ex nuotatore della nazionale è di fronte ad una svolta importante

Dopo un lungo tira e molla ormai la sua storia con Lulù Selassié sembra essere arrivata davvero al capolinea. C’è già il primo bacio con la sua nuova compagna.

In molti avevano sperato che la sua storia con la bella Lulù potesse durare a lungo, tanta era l’unione palesata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo non aveva le idee chiare nemmeno all’inizio sulla principessa ereditiera, visto che nella Casa di Cinecittà ha cambiato spesso idea sul suo conto. Una volta usciti dal reality di Alfonso Signorini la coppia si era stabilita in un appartamento a Roma, condividendo la quotidianità. Qualcosa però è andato storto e i due ragazzi hanno preso strade differenti. I molti fan che li hanno accompagnati sui social durante questa loro avventura, hanno sperato in un riavvicinamento. Invece, secondo quanto visto in queste ultime settimane, non ci sarà niente di tutto ciò, anzi. L’atleta paralimpico è già lanciato verso una nuova esperienza, così come confermato dalle sue stories su Instagram.

Manuel Bortuzzo, c’è l’addio definitivo a Lulù: ora c’è ufficialmente una nuova fiamma

Sul proprio profilo social, Bortuzzo ha finalmente svelato l’identità della sua nuova fiamma. Si tratta di Angelica Benevieri, influencer su Instagram e Tik Tok, pronta a condividere un bello scatto con il suo nuovo ragazzo.

La Benevieri ha pubblicato una Story (per ora, nessun post è apparso sul feed) una foto in cui bacia dolcemente Manuel Bortuzzo. Il tutto è stato accompagnato dall’emoticon di un cuoricino. Con questo scatto cala il sipario sulle voci di gossip che riguardano Manuel ormai da mesi. In questo lungo periodo estivo gli erano state accostate diverse potenziali ragazze, con flirt mai confermati.

Qualcuno aveva vociferato di un riavvicinamento con la sua storica ex fidanzata Federica Pizzi, con cui aveva condiviso anche una festa al mare. Venendo di più all’attualità, qualcuno insinuava che al suo fianco ci fosse la bella tiktoker Cecilia Cantarano. A smentire tutto ci ha pensato però proprio la diretta interessata.

Dopo aver appurato che Lucrezia Selassié fosse ormai solo un lontano ricordo, è arrivato quell’indizio che ha placato la sete di gossip.

La fascinosa Angelica è una tiktoker che vanta quasi 270 mila follower sul social più alla moda del momento. Per lei non solo socia, ma anche un’esperienza nel mondo dello spettacolo. La 20enne ha partecipato a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.