Lite tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo: finalmente spunta la verità

In un video tutta la verità sulla presunta rottura tra i due esponenti della musica napoletana, ovvero Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo

Diverso tempo fa era fuoriuscita un’indiscrezione piuttosto clamorosa, lanciata dal settimanale scandalistico Chi. Ovvero una lite piuttosto furibonda tra i due maggiori esponenti della musica napoletana odierna.

I protagonisti di tale litigio presunto sono Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Due veri e propri simboli della musica e della canzone partenopea, che spesso hanno collaborato ma che nel recente passato sembrava avessero chiuso ogni rapporto.

Il motivo? Nino D’Angelo avrebbe spinto mesi fa Gigi D’Alessio a fare una collaborazione con il rapper napoletano Livio Cori. Il quale è l’attuale compagno di Anna Tatangelo, ovvero la storica ex del cantante di Non dirgli mai. Gigi pare non aver preso bene questa ‘idea’ ed avrebbe litigato con il collega.

D’Alessio e D’Angelo hanno fatto pace? La verità in un video pubblicato sui social

In realtà ad oggi appare ancora tutto poco chiaro. Non si sa se Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo abbiano realmente discusso oppure se il litigio per questioni semi-professionali sia stata solo una boutade dei media.

Fatto sta che i due, litigati o meno, sono nuovamente uniti per nuovi progetti musicali. La conferma è arrivata da un video pubblicato sui social da Gigi D’Alessio, nel quale lo si vede dialogare in maniera fitta e armoniosa con Nino D’Angelo.

I due cantautori napoletani sono intenti ad organizzare un concerto in Germania, che fa parte di un tour europeo che faranno assieme. Segno di distensione e soprattutto di un’amicizia che, malelingue a parte, sembra non essere mai terminata.

D’Alessio e D’Angelo si esibiranno insieme il 14 settembre a Zurigo, il 16 a Stuttgart, il 17 a Liegi e il 19 a Düsseldorf. Un tour basato sui loro maggiori successi, come spiega Gigi D’Alessio, con ben 60 canzoni da interpretare (30 a testa). Un evento che ovviamente farà felici i tantissimi italiani e napoletani che vivono in quelle zona e che potranno per una serata sentirsi nuovamente a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Resta comunque il mistero sul presunto alterco tra i due cantautori. Chissà se in futuro Gigi e Nino renderanno nota la verità su questo gossip, che per il momento sembra essere ormai alle spalle.