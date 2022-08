Il paradiso delle signore, cambia tutto all’ultimo: non si inizierà più il 12 settembre

La seguitissima soap opera Il paradiso delle signore non inizierà più il 12 settembre. La Rai avrebbe infatti deciso a poche settimane dall’inizio di fare un cambio di palinsesto ed una piccola sorpresa al pubblico della soap opera.

Il paradiso delle signore ormai non è più soltanto una fiction che tiene compagnia agli spettatori Rai. Dall’8 dicembre 2015, quando furono trasmesse le venti puntate della prima stagione, tanto è cambiato nella soap opera che, nell’epoca delle pandemie, è quasi diventato un inno alla vita serena e spensierata che tutti associano agli anni Sessanta.

Le indiscrezioni riguardo la prossima stagione sono davvero tante, ed è chiaro che uno dei personaggi attorno a cui si svilupperanno più trame è la contessa Adelaide. Gli spettatori, ormai da diverse settimane, sapevano che la trasmissione delle puntate de Il paradiso delle signore sarebbe ricominciata il 12 settembre, ma la data di inizio è cambiata.

Il paradiso delle signore, non si inizia più il 12 settembre

Sembrerebbe proprio che la Rai abbia voluto riservare una piccola sorpresa agli affezionati spettatori de Il paradiso delle signore: è stata infatti anticipata la data in cui la Rai comincerà di nuovo a trasmettere le puntate, che non sarà più il 12 settembre. Per il pubblico della soap opera l’attesa sarà più breve del previsto.

Il paradiso delle signore andrà in onda subito dopo il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Questo significa che l’orario di inizio sarà all’incirca alle ore 15:55. La data di inizio de Il paradiso delle signore, invece, sarà lunedì 5 settembre. Non saranno però le puntate nuove quelle che verranno trasmesse.

Cosa succederà a partire dal 5 settembre nella soap opera

Nella prima settimana in cui Rai 1 inizierà di nuovo a trasmettere le puntate de Il paradiso delle signore, gli spettatori potranno rivedere le ultime puntate della scorsa stagione. In questo modo, potranno quindi ripassare gli ultimi avvenimenti della soap opera in vista dell’inizio di una nuova stagione televisiva.

Mentre Il paradiso delle signore inizierà il 5 settembre piuttosto che il 12 settembre, anche per Amadeus ci sarà un gradito ritorno. Il game show I soliti ignoti tornerà in Tv a partire dal prossimo 11 settembre alle ore 20:40. La prima puntata sarà condotta dalla coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero.

Questo è il saluto di Roberto Landi (Filippo Scarafia) ai fan durante una pausa delle riprese sul set de Il paradiso delle signore: la nuova stagione non inizierà più il 12 settembre.