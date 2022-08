“Non mi ci ritrovo più”: icona della musica esclude la sua presenza a Sanremo 2023!

Una delle icone della musica italiana ha deciso di escludere definitivamente una sua presenza a Sanremo 2023: parole glaciali per i fan.

Oramai è ufficiale questa icona della musica italiana non ci sarà nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Le sue parole sono glaciali per i fan: scopriamo la motivazione dietro il rifiuto alla kermesse musicale.

Una delle icone della musica italiana ha voluto iniziare la sua intervista affermando: “Per ascoltare se stessi ed entrare in contatto con gli altri serve silenzio, un lusso in quest’epoca alienata dalla tecnologia in cui l’unica connessione è la rete“. Stiamo parlando di Antonella Ruggiero che non ha risparmiato aspre critiche ai social. Infatti per l’artista si comunica con questi, ma purtroppo gran parte degli utenti è disperatamente sola e in preda all’angoscia. Dal Covid alla guerra in Ucraina, in ogni caso “si pensa di esorcizzare la paura divertendosi, buttandosi nella mischia, ma la cura al male interiore che ci divora non è questa”.

La cantautrice ha quindi fatto queste pesanti dichiarazioni nel corso di un’intervista al Mattino, spiegando che anche i luoghi dell’arte aiutano le persone a ritrovarsi. Proprio parlando della musica, l’ex cantante dei Matia Bazar ha spiegato di essere curiosa, caratteristica che la spinge a sperimentare e andare controcorrente, inseguendo anche incroci tra vari generi. Infatti la Ruggiero ha ricordato: “L’avventura con i Matia Bazar è stata bella, poi ho detto no“. Quindi la cantante si è fermata, riprendendo da sola dopo sette anni. Andiamo quindi a scoprire le sue parole al Mattino.

Sanremo, Antonella Ruggiero esclude un ritorno: “Non mi ci ritrovo più”

Nel corso della sua intervista al Mattino, Antonella Ruggiero ha deciso di svelare anche alcuni dei suoi piani futuri: “Un doppio album che uscirà a fine anno prossimo, tutta musica nuova, niente di canonico con inediti senza badare alla forma di canzone“. Questo progetto sarebbe in continua espansione, con la cantante che sta lavorando “in maniera intima” nel suo studio con Roberto Colombo e altri “musicisti speciali”. Molti sono giovani che arrivano dalla musica classica e dal folk.

Inoltre sempre la cantante ha continuato affermando: “Non è vero che i ragazzi rincorrono solo il facile successo dei talent ma anche, come ho fatto io, stradine più lunghe ma più interessanti“. Le dichiarazioni più scottanti,però, sono arrivate per quanto riguarda Sanremo 2023. Infatti l’artista ha concluso l’intervista affermando: “Manco da anni, non mi ci ritrovo più, mi sembra che siano cambiate dinamiche e proposte. Io sono una libera, faccio quello che mi piace, non m’importa correre appresso al successo, preferisco rimanere a lato“.