Gemma Galgani senza tregua, nuova mazzata in arrivo: fan senza parole. In attesa delle prime registrazioni, che colpo di scena

Ormai ci siamo quasi e l’attesa sta per finire. L’ultima settimana di agosto sarà anche la prima buona per le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne (indicativamente il 30 e 31). E c’è grande attesa per vedere chi tornerà negli studi romani del dating show, anche se il nome di Gemma Galgani è dato per scontato.

In questi giorni la leggendaria dama torinese è apparsa sulla pagina Instagram del programma con il diario delle sue vacanze. Qualcuno ha ironizzato sul fatto che andare a raccogliere le susine in abito da sera, durante il giorno, sia poco appropriato ma noi passeremo oltre. Perché in realtà a fare notizia è l’ennesima mazzata arrivata sul capo di Gemma in questi giorni.

Chi segue abitualmente il programma di Maria De Filippi sa bene infatti che uno dei punti forti del Trono Over sono le discussioni tra la Galgani e i suoi detrattori. Tina Cipollari su tutti, perché quella è una presenza costante al suo fianco. Ma nel corso degli anni, alcune delle donne che si sono sedute accanto a lei non sono diventate necessariamente anche sue amiche. Come Anna Tedesco, che tutti ricordano bene e che ora è riapparsa in alcune immagini particolari delle sue vacanze.

Gemma Galgani senza tregua, nuova mazzata in arrivo: quelle immagini sono una provocazione

Niente di strano, intendiamoci, se non per la presenza accanto a lei di Maurizio Guerci che la abbraccia e le sorride. Già lo stesso Maurizio che in passato aveva partecipato al dating show ed era stato tra i cavalieri che avevano corteggiato Gemma. Anzi, era anche uscito per un paio di mesi con lei, lasciandola però poco prima di Natale e lamentandosi per la pesantezza del suo carattere.

Con lui non è andata bene, ma non era andata bene nemmeno la convivenza con Anna Tedesco. A Gemma infatti non era andata a genio l’amicizia che era nata tra la donna, più giovane di lei di almeno 20 anni, e Giorgio Manetti che è stato il suo grande amore nel programma. E così le discussioni sono state all’ordine del giorno, senza che le due donne trovassero mai un punto d’accordo.

Ora spuntano queste immagini che sembrano quasi una provocazione ma anche un assist perfetto per Tina e Gianni Sperti alla ripresa del programma. Come faranno ad ignorare un boccone così succulento? Aspettiamo le registrazioni per capirlo.