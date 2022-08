Fuori da Ballando con le Stelle 2022: Milly Carlucci esclude proprio lei!

Finalmente è arrivata una scelta da parte di Milly Carlucci che sta componendo il cast di Ballando con le Stelle: esclusione a sorpresa.

Sono settimane caldissime per Milly Carlucci, chiamata a decidere il cast di Ballando con le Stelle. La conduttrice a sorpresa ha deciso di escludere proprio lei. Scopriamo quindi chi è che non farà parte del dance show di Rai Uno.

Spuntano le prime notizie da bordo campo per quanto riguarda la giuria popolare di Ballando con le Stelle. Il dance show di Rai Uno è giunto alla sua diciassettesima stagione ed arriverà sulla rete ammiraglia a partire dal prossimo sabato 8 ottobre. In queste ore Milly Carlucci ha deciso di sparigliare ulteriormente le carte apportando dei significativi cambiamenti destinati a portare un po’ di imprevedibilità nel corso del talent.

Infatti la conduttrice ha deciso che a bordopista non ci sarà più la criminologa Roberta Bruzzone, entrata in forza nel programma a partire dal 2017. Mentre invece Milly ha voluto confermare la presenza di Alberto Matano, che ha esordito nel 2020. Quindi il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, di settimana in settimana, verrà affiancato da un ospite diverso che andrà quindi a sostituire la Bruzzone. Scopriamo quindi tutte le novità della prossima edizione della trasmissione.

Ballando Con le Stelle, Milly Carlucci lascia a casa Roberta Bruzzone: la decisione

Nonostante abbiano rinunciato ai ruoli di insegnante di ballo, con tanto di congedo nel corso dell’ultima stagione, Milly Carlucci ha voluto riconfermare a tutti i costi due personaggi che oramai fanno parte del meccanismo ben oleato di Ballando con le Stelle. Stiamo quindi parlando di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I due infatti faranno parte della giuria popolare ed andranno ad affiancare la sempre presente Rossella Erra.

Ai tre spetterà dunque il compiuto di salvaguardare il gusto del pubblico da casa che si esprime attraverso i social. Un giudizio del popolo che strizzerà l’occhio alla tecnica, data la competenza delle new entry. Inoltre ci dovrebbero essere grandi novità anche nel cast. Infatti Milly è pronta a presentare la prima coppia omosessuale all’interno della trasmissione. Nel dettaglio stiamo parlando del nuotatore Alex Di Giorgio, che ha chiesto esplicitamente un ballerino gay per partecipare al programma. Appuntamento quindi al prossimo 8 ottobre con le nuove puntate di Ballando con le Stelle.