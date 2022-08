“È finita!”: scoppia una delle coppie più amate di Uomini e Donne. A quanto pare si sarebbero lasciati proprio in queste ore

La Cilia, una delle troniste più amate e seguite del dating show di Maria De Filippi, ha tolto dal suo account Instagram tutte le foto assieme al marito.

Uomini e Donne è pronto a ripartire dopo la pausa estiva. A settembre vedremo le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Tra protagonisti attesi e new entry, i fan si attendono i solti colpi di scena tra Trono Classic e Over. Nel frattempo, in queste ore, sta tenendo banco la fine di una storia di una delle coppie più apprezzate del salotto di Canale Cinque. Vedendo quanto postato sui social da Teresa Cilia, la sua relazione con Salvatore potrebbe essere arrivata definitivamente alla fine. L’ex tronista, una delle più famose del programma, ha cancellato dal suo account Instagram tutte le foto col marito. In più ha tolto il following dall’ex corteggiatore. La ragazza oggi lavora come commessa all’interno di un negozio nella sua Sicilia. Lo sfogo online sembra rivolto proprio alla fine di un rapporto che in molti si auguravano più duraturo di così. Sia davanti alle telecamere, che dopo la fine del loro show, i due hanno attirato davvero le attenzioni di moltissimi fan, ovviamente delusi da questo sviluppo.

Uomini e Donne, fine della storia per Teresa e Salvatore: l’indizio social non lascia molti dubbi

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End“, ha scritto Teresa Cilia nelle sue stories di Instagram. Il tutto è stato fatto condividendo un video preso da Tik Tok in cui campeggiano le immagini più romantiche dei cartoni Disney con la base musicale di Gio Evan.

“Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena”, ha aggiunto Teresa. Poi un’ultima frecciatina: “Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”.

Dall’altro lato della barricata la bocca è rimasta completamente cucita. Salvatore Di Carlo non ha postato nulla e le sue foto ancora insieme alla compagna campeggiano sui social.