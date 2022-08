Ballando con le Stelle, clamorosa esclusione: “È stata Milly Carlucci, vi spiego perchè”

La popolare attrice e personaggio televisivo è stata esclusa dalla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza l’8 ottobre su Rai 1. Ecco di chi si tratta e quale sarebbe il motivo per cui è stata scartata.

Diverso tempo fa l’amata attrice aveva raccontato a Oggi è un altro giorno che nessuno le avrebbe mai fatto proposte per partecipare ad un reality. Questo perchè, secondo lei, l’avrebbero buttata fuori subito a causa della sua libertà nel vivere il quotidiano ed il rapporto con gli altri. Recentemente, però, è emerso un altro retroscena.

Eva Robin’s sarebbe arrivata ad un passo dal partecipare a L’Isola dei Famosi. Più precisamente, aveva già il contratto in mano. L’accordo con Simona Ventura, che allora era la conduttrice del reality show, era stato trovato. Secondo il racconto dell’attrice, però, sarebbe stato il direttore di rete a bocciare la sua presenza all’ultimo.

Ballando con le Stelle, perchè l’attrice è stata esclusa

A distanza di qualche anno, Eva Robin’s sembrerebbe aver ripercorso nuovamente la stessa disavventura capitatale con L’Isola dei Famosi. Secondo quanto lei stessa ha raccontato a Nuovo, era già in fase di contrattazione avanzata per partecipare a Ballando con le Stelle. Ad un certo punto, però, avrebbe ricevuto una telefonata da parte di Milly Carlucci.

La conduttrice di Ballando con le Stelle si sarebbe addirittura scusata al telefono con Eva Robin’s, spiegandole che era esclusa dalla prossima edizione del talent show. L’attrice sembrerebbe non aver preso bene la decisione degli autori, ed avrebbe detto la sua opinione sulla bocciatura della sua candidatura al settimanale Nuovo.

Gabriel Garko sarebbe stato preferito a lei: ecco la motivazione

Eva Robin’s ha spiegato che Milly Carlucci, che è molto attiva nella scelta dei concorrenti, ne starebbe selezionando uno per ogni target individuato fra il pubblico di Ballando con le Stelle. Questo significherebbe che, ad esempio, per accontentare le persone un po’ più un là con l’età avrebbero deciso di far partecipare Iva Zanicchi.

Eva Robin’s sembrerebbe dunque essere sicura di essere stata esclusa perchè il posto per il vip “in quota gender” l’avrebbe preso Gabriel Garko. L’attrice andata avanti inizialmente con le selezioni proprio per la sua storia personale: il suo nome di battesimo è Roberto Coatti. Non è però chiaro il motivo per cui Garko sarebbe stato preferito a lei.

