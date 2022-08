Antonino Spinalbanese, amara sorpresa prima del Grande Fratello Vip: morale a terra. L’ex di Belen Rodriguez incassa un duro colpo

Una delle domande più ricorrenti leggendo le anticipazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7, anche se ufficialmente solo il nome di Giovanni Ciacci è stato annunciato, è una. Come farà Antonino Spinalbanese a reggere il peso della storia passata con Belen Rodriguez e di quella presente con Giulia Tordini dentro la Casa?

Ecco, almeno uno dei due dubbi ce lo siamo tolto, perché l’ex hair stylist ligure entrerà nel reality di Canale 5 da single. Un’ipotesi che nelle scorso settimane in effetti qualche esperto di gossip aveva ventilato e che sembra essere diventata una realtà proprio nelle ultime ore.

A svelare lo scoop in anteprima è il portale Instagram ThePipolGossip che non fa tanti giri di parole, ma in realtà dà per certa la rottura con Giulia. E per quello che traspare, sarebbe stato lo stesso Antonino a dare un taglio alla storia con la ragazza, erede di una nota famiglia che lavora da sempre nel campo della moda e dei gioielli.

Antonino Spinalbanese, amara sorpresa: al GF Vip da single, Belen è avvisata

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Antonino Spinalbese sarà fin da subito nel cast del Grande Fratello Vip 7. Ma a questo punto ce ne sono altrettanto pochi sulla sua singletudine che gli aprirà scenari diversi all’interno della Casa. Spazi di manovra interessanti sia per lui che per Alfonso Signorini, perché certamente una storia d’amore dell’ex di Belen al GF Vip sarebbe un bel vantaggio per il programma.

Antonino e Giulia si stavano frequentando da mesi ma hanno scelto fino ad oggi di non mostrarsi mai sui social e hanno cercato anche di fare molta attenzione nelle loro uscite pubbliche. Il 19 settembre, o forse più in là perché il rinvio del Grande Fratello Vip è sempre un’ipotesi concreta, quindi anche lui sarà libero di muoversi senza legami.

Forse un problema in meno, aspettando quello che succederà davanti alle telecamere di Canale 5. Perché Belen pare sia prona a sezionare ogni frase e ogni eventuale allusioni alla loro storia, al rapporto con lei e con Luna Marì, per difendere la sua privacy. Ma questi sono problemi che vedremo eventualmente più avanti.