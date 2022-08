Antonella Clerici in lacrime: “Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore”

Antonella Clerici oggi si è espressa in un ricordo davvero commovente ed emozionante, per una perdita che non riesce a superare

Oggi è un giorno particolarmente triste per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva Rai, sempre molto schietta ed emotiva nel raccontare i propri stati d’animo, non ha nascosto neanche oggi ciò che prova.

Oggi 26 agosto si celebra infatti la giornata mondiale dei cani. Un omaggio al miglior amico dell’uomo, forse l’animale domestico più amato e più classico di tutti. Per la Clerici però non può essere un giorno di festa.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior non può infatti non pensare intensamente al suo Oliver. Ovvero il bellissimo cane prematuramente scomparso che ha letteralmente fatto in mille pezzi il cuore di Antonella.

Antonella Clerici ed il ricordo del suo Oliver: “L’amore che ho provato per lui è unico”

Un pensiero commovente, intenso, sentito, quello espresso sui social da Antonella Clerici nella giornata mondiale dei cani. Oliver era il suo labrador che l’ha lasciata quattro anni fa, quando il quadrupede ne aveva compiuti già 15.

La Clerici su Instagram ha pubblicato un bellissimo messaggio, parlando anche dei suoi attuali cagnolini: “I cani fanno parte della nostra famiglia: viaggiano con noi, dormono al calduccio, vivono amati e ridanno il triplo dell’amore che ricevono. Grazie Argo, Simba, Pepper, senza di voi la vita non sarebbe cosi piena. Un pensiero sempre al mio amatissimo Oliver che ha un posto speciale nel mio cuore“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Già in passato Antonella Clerici aveva ricordato l’affetto provato per Oliver, una perdita che l’ha seriamente colpita nel profondo: “L’amore che ho avuto per Oliver è qualcosa di esclusivo. L’ho avuto per i miei 40 anni, in un periodo di svolta, mi sentivo vecchia e poi invece sia la mia vita personale che quella professionale sono cambiate. Ha seguito le tappe della mia carriera, ha addirittura fatto lo spot per il Festival di Sanremo 2010 in cui saliva le scale sulle note del film Rocky”.

Oggi la donna si può consolare con la compagnia di altri amici a quattro zampe. Affetti che restano sempre con noi, che ci accompagnano e rendono speciali molti momenti della nostra vita.